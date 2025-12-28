Radu Drăgușin, aproape de gol în primul meci jucat după accidentare. Reacția englezilor: „Ce poveste ar fi fost!” - Antena Sport

Radu Drăgușin a fost aproape să marcheze în primul meci jucat la Tottenham după accidentarea teribilă suferită. Fundașul român a evoluat în duelul câștigat de Spurs cu Crystal Palace, scor 1-0, în etapa a 18-a din Premier League.

Radu Drăgușin a fost trimis în teren de Thomas Frank în minutul 85. El l-a înlocuit pe tânărul de 19 ani, Archie Gray.

Radu Drăgușin, aproape de gol în primul meci jucat la Tottenham după accidentare

Radu Drăgușin a fost aproape să marcheze la mai puțin de un minut după ce a intrat pe teren. După o lovitură liberă, balonul a ajuns la Richarlison în careu. Brazilianul a trimis cu capul în fața porții, iar fundașul român a reluat puțin peste transversală, la prima sa atingere din meci.

Jurnaliștii englezi au reacționat imediat după ratarea lui Radu Drăgușin, subliniind că ar fi fost o adevărată poveste dacă fundașul ar fi reușit să înscrie la prima atingere de balon într-un meci oficial, după o pauză de aproape 11 luni.

„Ce poveste ar fi fost. Prima atingere de balon a lui Radu Drăgușin în 11 luni aproape s-a oprit în poartă. El lovește cu capul mingea, dar pur și simplu nu reușește să trimită spre poartă. Imaginați-vă dacă ar fi intrat”, a transmis un jurnalist britanic de la dailymail.co.uk.