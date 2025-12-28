Otamendi a marcat un gol, şi-a luat un picior în gură şi o palmă peste faţă în prima repriză din Braga - Benfica - Antena Sport

Închide meniul
Dan Roșu Publicat: 28 decembrie 2025, 21:37

Nicolas Otamendi

Nicolas Otamendi a avut parte de o repriză cu de toate, în Braga – Benfica, meciul zilei din Liga Portugal, transmis exclusiv în AntenaPLAY.

În minutul 18, Horta a vrut să joace un balon în careul Benficăi, Otamendi a lovit primul mingea, iar jucătorul Bragăi l-a lovit cu piciorul în faţă pe argentinianul ajuns la 37 de ani. Horta a marcat ulterior, dar golul a fost evident anulat pentru fault în atac.

Otamendi, 3 momente tari în Braga – Benfica

Câteva minute mai târziu, a venit rândul lui Dorgeles să îi dea o palmă peste faţă căpitanului Vulturilor, în timpul unui duel, dar a scăpat fără cartonaş galben primit.

În minutul 29, Otamendi s-a răzbunat şi a deschis scorul cu o lovitură perfectă de cap.

