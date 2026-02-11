Pe cine a poreclit Victor Piţurcă "domnul Nimeni". "Nu ştie ce vorbeşte" - Antena Sport

Victor Piţurcă, unul dintre susţinătorii proiectului de la Steaua, a fost deranjat de declaraţiile oferite de Radu Miruţă, ministrul Apărării Naţionale.
Acesta a lăsat să se înţeleagă că bugetul echipei din Liga 2 este de 32 de milioane de euro, făcând o confuzie, aceasta fiind suma care acoperă toate secţiile clubului Armatei. Piţurcă l-a poreclit pe Miruţă “domnul Nimeni”.
Victor Piţurcă: “Radu Miruţă e domnul Nimeni”
“Nu mă mai aștept la prea multe, mai ales că acum e un ministru al Apărării care nu știe ce vorbește. L-am văzut cum spune că el o să ia deciziile în legătură cu Steaua. Nu știu ce ar putea decide, fiindcă deocamdată e domnul Nimeni în materie de sport, de fotbal, de Steaua, chiar dacă e ministru al Apărării.
Eu cred că el nici nu știe ce înseamnă brandul Steaua. Sau cel puțin așa lasă să se înțeleagă după cum vorbește. Că e bugetul prea mare, de 32 de milioane de euro. Păi oamenii asta înțeleg și le-a dat apă la moară celor ce vorbesc de rău Steaua.
O fi bugetul de 32 de milioane de euro, dar e pentru toate secțiile, pentru cheltuieli cu personalul, cu bazele. Iar sportivii ăștia aduc faimă României.
La secția de fotbal sunt cel mult două milioane de euro. Nu înțeleg de ce a adus el în discuție suma asta pentru tot clubul, când era vorba despre fotbal?! I-aș sugera să nu mai vorbească de Steaua, că cine știe cât stă, o lună, două sau trei, pe postul ăla și pleacă”, a spus Piţurcă, citat de gsp.ro.
Ministrul Apărării, gafă monumentală
Radu Miruță, Ministrul Apărării Naționale, a vorbit în cadrul unei conferințe de presă despre situația financiară de la CSA Steaua și a transmis în mai puțin de câteva secunde două informații complet eronate. Politicianul și-a dorit să compare bugetul echipei din secția de fotbal cu cel pe care îl au formațiile din Liga 1, însă a oferit două fake news-uri.
Radu Miruță a vorbit pe 5 februarie în fața jurnaliștilor despre audituri și investigații care sunt în desfășurare la Clubul Sportiv al Armatei Steaua, iar o anumită declarație făcută a generat intrigă: “Am început să mă uit despre cum se duc banii. Este un buget acolo de aproximativ 32 de milioane de euro anual, care este mult mai mare decât al tuturor celorlalte echipe din Divizia A la un loc“.
În primul rând, el s-a referit la suma respectivă de 32 de milioane ca fiind banii alocați strict pentru secția de fotbal, când de fapt bugetul de 34, nu 32, cum menționase el, este al întregului Club Sportiv al Armatei.
În al doilea rând, chiar dacă informația legată de cele 34, nu 32 de milioane de euro, ar fi fost adevărată, bugetul Stelei tot nu s-ar fi comparat în niciun fel cu cel pe care îl au toate cluburile din Liga 1. Pentru a lămuri situația, FCSB, CFR Cluj și Universitatea Craiova, primele trei clasate din sezonul trecut, au avut la pachet în 2024, ultimul an fiscal pentru care există date publice, un buget mai mare decât CSA Steaua (42 de milioane de euro).
