Pe cine a poreclit Victor Piţurcă "domnul Nimeni". "Nu ştie ce vorbeşte" - Antena Sport

Victor Piţurcă, unul dintre susţinătorii proiectului de la Steaua, a fost deranjat de declaraţiile oferite de Radu Miruţă, ministrul Apărării Naţionale.

Acesta a lăsat să se înţeleagă că bugetul echipei din Liga 2 este de 32 de milioane de euro, făcând o confuzie, aceasta fiind suma care acoperă toate secţiile clubului Armatei. Piţurcă l-a poreclit pe Miruţă “domnul Nimeni”.

Victor Piţurcă: “Radu Miruţă e domnul Nimeni”

“Nu mă mai aștept la prea multe, mai ales că acum e un ministru al Apărării care nu știe ce vorbește. L-am văzut cum spune că el o să ia deciziile în legătură cu Steaua. Nu știu ce ar putea decide, fiindcă deocamdată e domnul Nimeni în materie de sport, de fotbal, de Steaua, chiar dacă e ministru al Apărării.

Eu cred că el nici nu știe ce înseamnă brandul Steaua. Sau cel puțin așa lasă să se înțeleagă după cum vorbește. Că e bugetul prea mare, de 32 de milioane de euro. Păi oamenii asta înțeleg și le-a dat apă la moară celor ce vorbesc de rău Steaua.

O fi bugetul de 32 de milioane de euro, dar e pentru toate secțiile, pentru cheltuieli cu personalul, cu bazele. Iar sportivii ăștia aduc faimă României.