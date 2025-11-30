FCSB i-a decis soarta lui Siyabonga Ngezana pentru meciul cu Farul. Ce se întâmplă cu fundașul - Antena Sport

FCSB urmează să o întâlnească în această seară pe Farul, iar o dilemă pe care o avea Elias Charalambous era legată de cuplul de fundași centrali pe care îl va folosi. Siyabonga Ngezana, extrem de criticat în ultima perioadă, a făcut deplasarea la Ovidiu, dar nu va fi titular.

Antrenorul cipriot urmează să îi folosească în centrul apărării pe Mihai Lixandru și pe Daniel Graovac, potrivit celor de la fanatik.ro. Sursa citată relatează că Ngezana i-a înștiințat pe cei din conducerea de la FCSB că nu se simte capabil să intre pe teren la meciul cu Farul, ca urmare a criticilor care au apărut în ultima perioadă la adresa sa.

Ngezana, doar pe bancă la meciul cu Farul

Inițial, fundașul sud-african ar fi cerut să nu facă deplasarea, dar a fost convins de cei din staff, prima informație fiind negată de Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație. Ngezana va fi rezervă astfel la duelul de la Ovidiu, iar Lixandru și Graovac vor fi folosiți de Charalambous. În plus, sursa citată anterior punctează că jucătorul Under-21 pe care îl va folosi cipriotul este Mihai Toma, în banda stângă a atacului.

Siyabonga Ngezana nu și-a mai regăsit în ultimele luni ritmul pe care l-a arătat sezonul trecut, iar acest lucru a condus la diverse gafe, ultima venind în meciul cu Steaua Roșie Belgrad din Europa League. Sud-africanul a greșit chiar la golul marcat de sârbi, iar după meci a fost criticat în fața galeriei FCSB-ului de către Vali Crețu, care ulterior a postat o fotografie cu cei doi și un mesaj pentru contestatari.

Farul şi FCSB se întâlnesc în etapa a 18-a din Liga 1. Partida va avea loc duminică, de la ora 20:30, şi va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe as.ro.