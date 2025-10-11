După o întrebare legată de FCSB, Mircea Lucescu a plecat de la conferinţă: "Toţi sunteţi selecţioneri" - Antena Sport

Închide meniul
După o întrebare legată de FCSB, Mircea Lucescu a plecat de la conferinţă: “Toţi sunteţi selecţioneri”

Publicat: 11 octombrie 2025, 15:37

Ultima întrebare de la conferinţa de presă organizată înaintea meciului României cu Austria a fost legată de convocarea a 5 jucători de la echipa aflată pe locul 11, FCSB, în condiţiile în care liderul Botoşani nu are niciun fotbalist la naţională.

România – Austria e în direct duminică, 12 octombrie, de la ora 21:45, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

“Toţi sunteţi selecţioneri” Mircea Lucescu a explicat de ce a convocat 5 jucători de la FCSB şi niciunul de la liderul Botoşani

(n.r: Care ar fi explicaţia pentru care aţi convocat 5 jucători de la echipa de pe locul 11, FCSB şi niciun jucător de la echipa de pe locul 1, FC Botoşani?) (n.r: râde) Asta e bună. Tu ai fost data trecută când am vorbit de ce înseamnă categorisirea jucătorilor? Voi vă daţi seama puţin, că, totuşi, sunteţi de atâta timp…

Sunt jucători de antrenament. Pot să fie extraordinari la antrenament. Când i-ai băgat în echipă, şi-au pierdut orientarea.

Sunt jucători de echipă. Şi jucători foarte buni de echipă. Când au făcut saltul la echipa naţională, nu mai sunt aceiaşi.

Sunt jucători de echipă naţională. Dacă îi aduci să joace în meciuri internaţionale, să schimbe clubul la cel mai înalt nivel, nu mai sunt aceiaşi.

Voi trebuie să înţelegeţi, Botoşani este… (n.r: la Botoşani e o altă situaţie) Dacă voi credeţi că o echipă se face luând jucători de colo-colo… atunci de ce dracu, că nu pot să spun altfel, Austria îl cheamă pe Alaba, îl cheamă pe Lienhart, cheamă jucătorii cu experienţă.

Echipa naţională se face în primul rând cu valoare, cu experienţă şi valoare şi pe urmă cu forma de moment a unuia sau a altuia dintre jucători.

Cât câştigă un român, alături de soţie, în Germania: "Degeaba faci atâţia bani, că nu eşti fericit"Cât câştigă un român, alături de soţie, în Germania: "Degeaba faci atâţia bani, că nu eşti fericit"
Îl iei pe ăla din contextul ăla, îi e frică să facă şi doi paşi în anturajul echipei naţionale.

(n.r: Mailat nu ar avea loc la echipa naţională pentru că este jucător de antrenament?) Bine, măi, haideţi, măi, lăsaţi-mă cu întrebarea asta. Îmi demonstraţi că sunteţi toţi selecţioneri. Bravo vouă (n.r: râde, se ridică şi pleacă), a spus selecţionerul Mircea Lucescu în conferinţa de presă organizată înaintea partidei România – Austria, care se vede duminică, de la 21:45, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

