După o întrebare legată de FCSB, Mircea Lucescu a plecat de la conferinţă: "Toţi sunteţi selecţioneri" - Antena Sport

Momentul în care Mircea Lucescu pleacă de la conferinţa de presă

Ultima întrebare de la conferinţa de presă organizată înaintea meciului României cu Austria a fost legată de convocarea a 5 jucători de la echipa aflată pe locul 11, FCSB, în condiţiile în care liderul Botoşani nu are niciun fotbalist la naţională.

România – Austria e în direct duminică, 12 octombrie, de la ora 21:45, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

“Toţi sunteţi selecţioneri” Mircea Lucescu a explicat de ce a convocat 5 jucători de la FCSB şi niciunul de la liderul Botoşani

“(n.r: Care ar fi explicaţia pentru care aţi convocat 5 jucători de la echipa de pe locul 11, FCSB şi niciun jucător de la echipa de pe locul 1, FC Botoşani?) (n.r: râde) Asta e bună. Tu ai fost data trecută când am vorbit de ce înseamnă categorisirea jucătorilor? Voi vă daţi seama puţin, că, totuşi, sunteţi de atâta timp…

Sunt jucători de antrenament. Pot să fie extraordinari la antrenament. Când i-ai băgat în echipă, şi-au pierdut orientarea.

Sunt jucători de echipă. Şi jucători foarte buni de echipă. Când au făcut saltul la echipa naţională, nu mai sunt aceiaşi.