FRF pregătește o primă fabuloasă pentru calificarea la Cupa Mondială. Suma pe care o pot primi “tricolorii”

Andrei Nicolae Publicat: 25 martie 2026, 21:55

Comentarii
România, la antrenamentul oficial înainte de meciul cu Turcia / Sport Pictures

România se pregătește pentru meciul cu Turcia din semifinalele barajului de Cupă Mondială, însă până atunci s-a aflat care este suma maximă pe care o pot primi jucătorii lui Mircea Lucescu în cazul în care ajung la turneul final. Este vorba despre 200.000 de euro.

Turcia – România, meciul care va avea loc joi de la ora 19:00, poate fi unul definitoriu pentru naționala “tricolorilor” în următorii ani. Cele două formații se întâlnesc pe Beșiktaș Park în semifinalele play-off-ului pentru turneul final, iar miza este una imensă atât pe plan sportiv, cât și financiar.

200.000 de euro pentru jucătorii României în caz de calificare

Potrivit fanatik.ro, în cazul în care România va ajunge la World Cup 2026, FRF are pregătite prime colosale pentru fotbaliștii naționalei. Conform sursei citate anterior, suma maximă ar fi de 200.000 de euro, aceștia fiind banii pe care ar urma să îi primescă un titular constant, care a fost om de bază în echipa lui Mircea Lucescu.

Deși nu toți jucătorii vor primi aceeași primă, este cert că fiecare “tricolor” va fi recompensat cu o sumă considerabilă. În cazul în care România o va elimina pe Turcia la Istanbul, atunci se va lupta în finala barajului de Mondial cu învingătoarea duelului dintre Slovacia și Kosovo, pe 31 martie de la ora 21:45.

Duelul dintre România și Turcia va fi transmis în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația AntenaSport.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Observator
Fanatik.ro
Vezi toate știrile
Citește și
Cele mai citite
