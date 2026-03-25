Ilie Dumitrescu știe cum România o poate elimina pe Turcia în barajul de Mondial: “Trebuie să înțelegem asta”

Ilie Dumitrescu a vorbit de pe Beșiktaș Park despre barajul pentru Cupa Mondială dintre Turcia și România și a analizat cele două naționale care se luptă pentru un loc în finala play-off-ului. În plus, fostul mare “tricolor” a spus și ce trebuie să facă jucătorii lui Mircea Lucescu pentru a pune probleme la poarta “țării semilunii”.
România o va înfrunta joi de la ora 19:00 pe Turcia într-un meci de totul sau nimic din barajul pentru Cupa Mondială. Înainte de meci, numeroase personalități din fotbalul românesc au prefațat partida, iar printre ele s-a numărat și Ilie Dumitrescu.
Ce a spus Ilie Dumitrescu înainte de Turcia – România
“Sir” a dezvăluit că starea din jurul naționalei lui Lucescu este una bună, după care a punctat și ce trebuie să facă în mod concret “tricolorii” pentru a avea o șansă în duelul în care pleacă din postura de outsideri. Dumitrescu e de părere că România are nevoie de personalitate și de un apetit ofensiv pentru a învinge Turcia.
În plus, fostul jucător din Generația de Aur a analizat în detaliu și reprezentativa lui Montella și a punctat unde ies în evidență jucătorii din “țara semilunii”, dar unde se fac remarcați și românii.
“Starea de spirit este foarte bună. Este excelentă! Am vorbit cu foarte mulți. Sunt încrezători, sunt concentrați și clar că ne dorim cu toții să ne calificăm. Din punctul meu de vedere, au câțiva jucători de top, cum ar fi Calhanoglu, Demiral. Au doi executanți buni.
Îl au pe Arda Guler. Este foarte bun între linii, are un procentaj foarte bun de pase reușite. Dă foarte bine și la poartă. Trebuie să fie cineva mereu acolo în fața apărării.
Au jucători rapizi, cu forță explozivă. Noi avem jucători foarte buni în benzi. Au și viteză. Dacă noi reușim în spații libere să intrăm, putem să le punem probleme.
Este important că avem soluții, este nevoie de personalitate. Trebuie să înțelegem că trebuie să atacăm și noi, trebuie să punem și noi probleme. Trebuie să avem personalitate la un astfel de meci“, a spus fostul jucător din Generația de Aur, potrivit digisport.ro.
În cazul în care o va învinge pe Turcia, România va disputa finala barajului pentru World Cup 2026 cu învingătoarea duelului dintre Slovacia și Kosovo, în deplasare.
