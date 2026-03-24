Istvan Kovacs, delegat la un meci de baraj pentru Cupa Mondială. Scandal înainte de partidă

Istvan Kovacs va conduce semifinala dintre Ţara Galilor şi Bosnia-Herţegovina, din barajul de calificare la Cupa Mondială.
Din brigada condusă de Istvan Kovacs vor mai face parte arbitrii asistenţi Mihai Marica şi Ferencz Tunyogi, în timp ce Tobias Stieler (Germania) a fost delegat ca al patrulea arbitru, iar Dennis Higler (Ţările de Jos) va oficia din camera VAR.
Țara Galilor – Bosnia, meciul lui Kovacs, precedat de un scandal
Cu câteva zile înainte de meciul din Cardiff, selecționerul Bosniei a lansat un atac halucinant la adresa antrenorului de la Brondby, Steve Cooper, pe care îl acuză că i-a sabotat pregătirea.
Sergej Barbarez susține că mijlocașul de 25 de ani, Benjamin Tahirovic, a fost tras pe linie moartă la Brondby din motive legate de “origine”. Mai exact, antrenorul lui Brondby, Steve Cooper, care este galez, ar fi vrut să îi ofere un avantaj țării sale.
Partida dintre Ţara Galilor şi Bosnia-Herţegovina se va disputa pe Cardiff City Stadium joi, 26 martie, de la ora 21:45. Câştigătoarea acestei semifinale va juca împotriva Italiei sau Irlandei de Nord pentru un loc la turneul final din această vară, care va fi transmis în Universul Antena.
Sursa: News.ro
- Cum arată hotelul în care va fi cazată naționala României în Turcia? Cât costă o cameră pe noapte
- Turcia poate primi o adevărată lovitură înainte de barajul cu România. Căpitanul lui Montella, incert
- Confuzie totală privind venirea lui Gică Hagi la barajul României cu Turcia. Ilie Dumitrescu: “Am luat masa”
- Edi Iordănescu, optimist înainte de barajul României cu Turcia. Cele trei argumente puse pe masă
- Tentativa disperată a lui Burleanu de a-l aduce pe Gică Hagi în locul lui Mircea Lucescu la barajul cu Turcia