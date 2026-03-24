Istvan Kovacs, delegat la un meci de baraj pentru Cupa Mondială. Scandal înainte de partidă

Istvan Kovacs va conduce semifinala dintre Ţara Galilor şi Bosnia-Herţegovina, din barajul de calificare la Cupa Mondială.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Din brigada condusă de Istvan Kovacs vor mai face parte arbitrii asistenţi Mihai Marica şi Ferencz Tunyogi, în timp ce Tobias Stieler (Germania) a fost delegat ca al patrulea arbitru, iar Dennis Higler (Ţările de Jos) va oficia din camera VAR.

Țara Galilor – Bosnia, meciul lui Kovacs, precedat de un scandal

Cu câteva zile înainte de meciul din Cardiff, selecționerul Bosniei a lansat un atac halucinant la adresa antrenorului de la Brondby, Steve Cooper, pe care îl acuză că i-a sabotat pregătirea.

Sergej Barbarez susține că mijlocașul de 25 de ani, Benjamin Tahirovic, a fost tras pe linie moartă la Brondby din motive legate de “origine”. Mai exact, antrenorul lui Brondby, Steve Cooper, care este galez, ar fi vrut să îi ofere un avantaj țării sale.

Partida dintre Ţara Galilor şi Bosnia-Herţegovina se va disputa pe Cardiff City Stadium joi, 26 martie, de la ora 21:45. Câştigătoarea acestei semifinale va juca împotriva Italiei sau Irlandei de Nord pentru un loc la turneul final din această vară, care va fi transmis în Universul Antena.