"Nu s-a terminat aici" Marius Marin a reacţionat după România - Bosnia 0-1: "E frustrant, am avut 4 ocazii clare" - Antena Sport

Marius Marin a spus după România – Bosnia 0-1, partidă transmisă în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY, că soarta calificării la Mondial nu este decisă.

Marius Marin a subliniat că „tricolorii” trebuie să strângă rândurile şi să câştige partida cu San Marino, care se va disputa luni, 24 martie. Mijlocaşul naţionalei e de părere că Austria, principala favorită a grupei, va avea parte şi ea de un meci foarte dificil cu Bosnia.

Marius Marin, după România – Bosnia 0-1: „Am început cu stângul, dar am făcut un meci destul de bun”

„Am început cu stângul această calificare. Am făcut un meci destul de bun, dar am început foarte timoraţi, mai ales primele 10-15 minute. Cu puţină şansă se putea schimba soarta meciului.

Aşteptam o echipă mult mai defensivă, să aştepte în terenul lor, dar au venit foarte sus, au făcut un pressing foarte bun. Aşa au putut să ne pună probleme.

A fost primul meci, vom vedea împreună cu Mister ce a fost bine şi ce am greşit şi mergem înainte. Nu s-a terminat aici.