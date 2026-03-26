Povestea jucătorului care a dat golul de 1-0 în Turcia – România. Putea să reprezinte 3 naționale

Andrei Nicolae Publicat: 26 martie 2026, 20:27

Povestea jucătorului care a dat golul de 1-0 în Turcia – România. Putea să reprezinte 3 naționale

Ferdi Kadioglu, după golul marcat în Turcia - România / Profimedia

Ferdi Kadioglu, fotbalistul Turciei care a deschis scorul în meciul de baraj contra României, are o poveste de viață extrem de interesantă.

Născut în Olanda, la Arnhem, fundașul stânga din echipa lui Vincenzo Montella a avut de ales între trei naționale atunci când s-a decis să joace la nivel înalt.

Cine este Ferdi Kadioglu, marcatorul primului gol în Turcia – România

În vârstă de 26 de ani, fotbalistul de profil defensiv s-a născut pe 7 octombrie 1999 dintr-un tată turc și o mamă canadiană care avea și origini olandeze. Astfel, putea să reprezinte la nivel de națională fie Olanda, Canada sau Turcia.

În primă fază, Kadioglu a jucat pentru echipa batavă de la nivel Under-16 până la Under-21, pentru cea din urmă strângând și cele mai multe meciuri, 18 la număr. El a participat inclusiv la Europeanul U-21 din 2021, atunci când naționala Olandei a fost eliminată în semifinale.

În ianuarie 2022 însă, Kadioglu a decis să schimbe tricoul și să reprezinte Turcia, anunțul fiind făcut de fostul său club, Fenerbahce. Pe 4 iunie, în același ani, a debutat într-un meci de Nations League contra Insulelor Feroe (4-0), iar pe 18 noiembrie 2023 a marcat primul său gol într-un amical contra Germaniei, scor 3-2.

La nivel de club, Kadioglu a devenit în 2016 cel mai tânăr jucător care să joace pentru NEC Nijmegen în campionatul Olandei, la 16 ani și 326 de zile. După plecarea din Eredivisie, a ajuns la Fener în 2018, iar din 2024 evoluează la Brighton, echipa din Premier League care l-a cumpărat pentru 30 milioane de euro.

