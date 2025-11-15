Ralf Rangnick, interes 0 față de declarațiile lui Mircea Lucescu. Ce a putut spune înainte de Cipru - Austria - Antena Sport

Ralf Rangnick, selecționerul Austriei, a susținut conferința de presă premergătoare partidei din această seară dintre Austria și Cipru, iar un jurnalist a ținut să îi aducă aminte ce a spus Mircea Lucescu despre liderul grupei H după victoria de pe Arena Națională. Fostul antrenor de la Manchester United nu a părut deloc afectat de remarca făcută de “Il Luce” și chiar a vrut să dea de înțeles că nu este eloc interesat.

La finalul meciului de pe Arena Națională dintre România și Austria, câștigat în prelungiri de “tricolori”, Mircea Lucescu vorbea despre adversara sa și spunea că formația lui Rangnick a devenit previzibilă. La o lună distanță de acea declarație, un om din presă a vrut să scoată o reacție de la tehnicianul echipei din centrul Europei, aducându-i aminte de ce a spus Lucescu.

Ralf Rangnick nici n-a vrut să audă ce a spus Mircea Lucescu

Rangnick a făcut o aluzie prin care a dat de înțeles că interesul lui este 0 față de ce a spus Lucescu după meciul care a avut loc pe 12 octombrie. Ulterior, selecționerul a vrut să pună accentul pe lucrurile care contează din punctul său de vedere înaintea partidei contra insularilor, de pe urma căreia se pot apropia și mai mult de calificarea directă la Cupa Mondială.

Antrenorul Austriei s-a arătat încrezător în forța jucătorilor săi și a vorbit inclusiv despre suportul de care va avea parte naționala la Limassol. Deși joacă în deplasare, sunt așteptați peste 1000 de suporteri austrieci pe stadionul Alphamega.

“Mă interesează la fel de mult cât dacă se răstoarnă un sac de orez la Beijing. Ceea ce contează este energia, forța cu care abordăm meciul. Trebuie să ne asigurăm că ne facem jocul nostru în proporție de 100%.