Surprizele uriaşe ale lui Mircea Lucescu! Mai mulţi jucători, convocaţi în premieră la echipa naţională - Antena Sport

Selecţionerul Mircea Lucescu (80 de ani) a venit cu mai multe surprize în lotul pentru meciurile cu Moldova şi Austria. România – Austria va fi în direct duminică, 12 octombrie, de la 21:45, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Lisav Eissat, jucător care evoluează în Israel, la Maccabi Haifa şi care s-a alăturat recent naţionalei noastre, a fost chemat de Mircea Lucescu la lot.

Lisav Eissat, Kevin Ciubotaru şi Cătălin Cîrjan, printre surprizele lui Mircea Lucescu

O altă surpriză de proporţii este şi convocarea lui Kevin Ciubotaru (21 de ani), care evoluează la Hermannstadt. Evoluţiile lui Cătălin Cîrjan i-au adus căpitanului lui Dinamo convocarea în premieră la naţionala mare. Imediat după victoria dinamoviştilor cu Unirea Slobozia, Cîrjan declara că ar fi un vis pentru el convocarea la naţională.

Lotul României pentru “dubla” cu Moldova și Austria

PORTARI

Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 4/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);