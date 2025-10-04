Surprizele uriaşe ale lui Mircea Lucescu! Mai mulţi jucători, convocaţi în premieră la echipa naţională - Antena Sport

Închide meniul
Surprizele uriaşe ale lui Mircea Lucescu! Mai mulţi jucători, convocaţi în premieră la echipa naţională

Publicat: 4 octombrie 2025, 13:51

Mircea Lucescu / Profimedia Images

Selecţionerul Mircea Lucescu (80 de ani) a venit cu mai multe surprize în lotul pentru meciurile cu Moldova şi Austria. România – Austria va fi în direct duminică, 12 octombrie, de la 21:45, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Lisav Eissat, jucător care evoluează în Israel, la Maccabi Haifa şi care s-a alăturat recent naţionalei noastre, a fost chemat de Mircea Lucescu la lot.

Lisav Eissat, Kevin Ciubotaru şi Cătălin Cîrjan, printre surprizele lui Mircea Lucescu

O altă surpriză de proporţii este şi convocarea lui Kevin Ciubotaru (21 de ani), care evoluează la Hermannstadt. Evoluţiile lui Cătălin Cîrjan i-au adus căpitanului lui Dinamo convocarea în premieră la naţionala mare. Imediat după victoria dinamoviştilor cu Unirea Slobozia, Cîrjan declara că ar fi un vis pentru el convocarea la naţională.

Lotul României pentru “dubla” cu Moldova și Austria

PORTARI

Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 4/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 33/1), Cristian MANEA (FC Rapid 1923, 25/2), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 43/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 5/0), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Mihai POPESCU (FCSB, 5/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 0/0), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 47/6), Raul OPRUȚ (Dinamo, 4/0), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 0/0);

MIJLOCAȘI

Marius MARIN (Pisa | Italia, 33/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 1/0), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 39/10), Olimpiu MORUȚAN (Aris Thessaloniki | Grecia, 16/1), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 47/6), Florin TĂNASE (FCSB, 23/5), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 0/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 31/5), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 4/0);

ATACANȚI

Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 1/0), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 4/1), David MICULESCU (FCSB, 4/0).

România va da peste Moldova pe 9 octombrie, de la ora 21:00, iar meciul contra Austriei este pe 12 octombrie, de la ora 21:45. Partida România – Austria va fi transmisă în direct pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

 

