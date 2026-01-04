Mircea Lucescu, şansă pentru fotbalistul român din Germania. Îl urmăreşte pe viu, în Antalya - Antena Sport

Mircea Lucescu, selecționerul naționalei României, ajunge duminică în Antalya, pentru a putea vedea la treabă echipele care au plecat în cantonament în Turcia în pauză de iarnă.

Antrenorul de 80 de ani va avea șansa să analizeze potențialii jucători convocați pentru barajul de Cupă Mondială în care “tricolorii” vor întâlni în semifinală chiar “țara semilunii”. Nu este pentru a prima dată când Mircea Lucescu decide să plece în cantonament să vadă pe viu jucătorii naţionalei, chiar şi în perioada de pregătire. Şi anul trecut a făcut la fel. Pe lângă fotbaliştii din Liga 1, Mircea Lucescu a decis să-l vadă acum pe viu şi pe Virgil Ghiță.

Aflat la Hannover 96, Virgil Ghiță a ajuns cu echipa sa în Belek. Românul va avea parte luni de un amical tare. Formația sa va da peste Borussia Monchengladbach, sosită și ea în Turcia în această perioadă.

Alături de Mircea Lucescu și oamenii lui din staff-ul tehnic, în Antalya va ajunge și Costin Curelea, selecţionerul de la naționala de tineret a României, anunţă Pro Sport.

România întâlneşte Turcia la baraj

România nu a mai jucat la un Campionat Mondial din 1998, iar șansele de a fi prezentă la turneul final din SUA, Mexic și Canada s-au redus considerabil după ce naționala lui Mircea Lucescu a terminat abia pe locul 3 în grupa preliminară. Totuși, tricolorii mai au o șansă de a merge la Mondial, prin intermediul barajului, care va avea loc în luna martie. Pentru a-și îndeplini obiectivul, România trebuie să bată Turcia în deplasare, iar apoi să treacă de învingătoarea duelului Slovacia – Kosovo, tot în deplasare.