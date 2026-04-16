Home | Fotbal | Premier League | A venit anunțul oficial: pleacă de la Manchester City după 9 ani. Fotbalistul a avut un mesaj special pentru fani

A venit anunțul oficial: pleacă de la Manchester City după 9 ani. Fotbalistul a avut un mesaj special pentru fani

Daniel Işvanca Publicat: 16 aprilie 2026, 18:00

A venit anunțul oficial: pleacă de la Manchester City după 9 ani. Fotbalistul a avut un mesaj special pentru fani

Jucătorii de la Manchester City / Profimedia

Manchester City va trece printr-un proces de reconstrucție la vară, urmând să aibă loc mai multe schimbări la nivelul lotului. Bernardo Silva, fotbalistul care a îmbrăcat tricoul „cetățenilor” din vara anului 2017, va pleca de la gruparea din Premier League.

Lucrul acesta se va întâmpla la finalul acestui sezon, când contractul jucătorului portughez va expira. Anunțul oficial a fost făcut pe social media de clubul englez, iar Silva a avut și o scrisoare specială pentru suporteri.

Bernardo Silva pleacă de la Manchester City

Transferat de la AS Monaco în vara anului 2017 în schimbul sumei de 50 de milioane de euro, Bernardo Silva este unul dintre cei mai importanți jucători din istoria celor de la Manchester City, fiind component al generației care a adus Liga Campionilor pe Etihad Stadium.

Fotbalistul portughez nu va mai continua în tricoul „cetățenilor” și din sezonul următor, acesta fiind interesat de o nouă provocare în elita fotbalului mondial.

Anunțul oficial a fost făcut pe contul de X al celor de la Manchester City, iar fotbalistul evaluat în prezent la 27 de milioane de euro a avut și o scrisoare specială pentru fani.

  • 451 de meciuri, 76 de goluri și 77 de pase decisive a înregistrat Bernardo Silva la Manchester City
  • 18 trofee a câștigat alături de „cetățeni”

Scrisoarea lui Bernardo Silva pentru fanii lui Manchester City

„Cetățeni,

Când am ajuns acum 9 ani, urmam un vis de băiețel, dorind să reușesc în viață, dorind să realizez lucruri mărețe. Acest oraș și acest club mi-au oferit mult mai mult decât atât, mult mai mult decât am sperat vreodată. Ceea ce am câștigat și realizat împreună este o moștenire care va fi prețuită pentru totdeauna în inima mea. Centurionii, cvadrupla națională, Tripla, Patru În Rând și multe altele… Nu a fost chiar atât de rău.

În câteva luni este timpul să ne luăm rămas bun de la orașul unde nu numai că am câștigat atât de mult ca club de fotbal, ci și unde mi-am început căsnicia și familia. Din adâncul inimii mele, Ines și Carlota, vă mulțumesc!

Către fani, sprijinul vostru necondiționat de-a lungul anilor este ceva ce nu voi uita niciodată. Scopul meu principal ca jucător a fost să joc mereu cu pasiune, astfel încât să vă simțiți mândri și bine reprezentați pe teren. Sper că ați simțit asta în fiecare meci. Am ajuns ca jucător al lui Man City, plec ca unul dintre voi, un suporter al lui Man City pe viață. Continuați să susțineți această echipă tânără și sunt destul de sigur că vă vor aduce o mulțime de amintiri fantastice în viitor.

Clubului, lui Pep, staff-ului și tuturor coechipierilor mei din acești 9 ani, vă mulțumesc pentru toate amintirile și pentru că m-ați lăsat să fac parte din această călătorie atât de mult timp. Atmosfera pe care am creat-o în fiecare zi pe terenul de antrenament m-a făcut să mă simt ca acasă și parte a unei mari familii. Haideți să ne bucurăm împreună de aceste ultime săptămâni și să luptăm pentru ceea ce ne mai aduce acest sezon.

Vă iubesc pe toți, Bernardo”, a fost scrisoarea fotbalistului portughez.

