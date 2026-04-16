A venit anunțul oficial: pleacă de la Manchester City după 9 ani. Fotbalistul a avut un mesaj special pentru fani

Manchester City va trece printr-un proces de reconstrucție la vară, urmând să aibă loc mai multe schimbări la nivelul lotului. Bernardo Silva, fotbalistul care a îmbrăcat tricoul „cetățenilor” din vara anului 2017, va pleca de la gruparea din Premier League.

Lucrul acesta se va întâmpla la finalul acestui sezon, când contractul jucătorului portughez va expira. Anunțul oficial a fost făcut pe social media de clubul englez, iar Silva a avut și o scrisoare specială pentru suporteri.

Bernardo Silva pleacă de la Manchester City

Transferat de la AS Monaco în vara anului 2017 în schimbul sumei de 50 de milioane de euro, Bernardo Silva este unul dintre cei mai importanți jucători din istoria celor de la Manchester City, fiind component al generației care a adus Liga Campionilor pe Etihad Stadium.

Fotbalistul portughez nu va mai continua în tricoul „cetățenilor” și din sezonul următor, acesta fiind interesat de o nouă provocare în elita fotbalului mondial.

Anunțul oficial a fost făcut pe contul de X al celor de la Manchester City, iar fotbalistul evaluat în prezent la 27 de milioane de euro a avut și o scrisoare specială pentru fani.