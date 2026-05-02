Andrei Nicolae Publicat: 2 mai 2026, 21:17

Ajutor pentru Tottenham în lupta pentru evitarea retrogradării. Echipa lui Drăgușin poate scăpa de zona roșie

Colaj Radu Drăgușin, la Tottenham - Brenford / Getty Images

West Ham United a pierdut un meci crucial în lupta pentru evitarea retrogradării, înclinându-se sâmbătă pe terenul lui Brentford, scor 0-3, în etapa a 35-din Premier League.

Rezultatul de la Londra îi convine de minune lui Tottenham, care ar putea să urce pe peste formația lui Nuno Espirito Santo și să părăsească zona locurilor retrogradabile dacă o va învinge pe Aston Villa.

Brentford îi întinde o mână de ajutor lui Tottenham în lupta pentru evitarea retrogradării

Gazdele au deschis scorul în urma unui autogol al fundaşului grec Konstantinos Mavropanos (min. 15), iar apoi şi-au majorat avantajul în repriza secundă (min. 54) prin atacantul brazilian Igor Thiago, care a transformat un penalty, marcând cu această ocazie al 22-lea său gol în actuala ediţie din Premier League. Rezultatul final al fost stabilit de danezul Mikkel Damsgaard, în minutul 82.

West Ham a fost lipsită de şansă în acest joc, după ce a trimis de trei ori mingea în bară, iar golul său egalizator a fost anulat de VAR, pe motiv de offisde.

După acest eşec, “ciocănarii” rămân pe locul 17 în clasament, cu 36 de puncte şi un avans de două lungimi faţă de Tottenham (locul 18), echipa fundaşului român Radu Drăguşin, care poate ieşi din “zona roşie” în cazul unui succes în partida cu Aston Villa, programată duminică la Birmingham.

Brenford ocupă poziţia a şasea, cu 51 de puncte, fiind implicată în lupta pentru calificarea în cupele europene.

Sursa: Agerpres.ro

