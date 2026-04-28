Un club din Premier League vrea să construiască primul stadion din lume dedicat fotbalului feminin

Sebastian Ujica Publicat: 28 aprilie 2026, 19:02

Brighton va construi prima arenă dedicată fotbalului feminin / sursa: site oficial Brighton

Un stadion de 10.000 de locuri dedicat în exclusivitate fotbalului feminin va fi construit de către clubul Brighton & Hove Albion.

Noua arenă va fi construită alături de Amex Stadium și va fi gata pentru sezonul 2030/2031.

Primul stadion pentru fotbalul feminin

Prima arenă dedicată fotbalului feminin va avea parcare subterană, iar fiecare zonă, de la vestiare până la zonele de acces, va fi gândită pentru sportive și publicul care vine la meciurile din Womens Super League. Vor exista și spații dedicate socializării.

Jucătoare la Brighton și fostă internațională engleză, Fran Kirby a vorbit la anunțarea proiectului despre impactul uriaș pe care îl va avea acest stadion pentru fotbalul feminin.

„Arată și că Brighton & Hove Albion respectă cu adevărat fotbalul feminin și pe toți cei implicați în el. Pentru jucătoarele tinere care privesc e un semn că sportul ăsta chiar are un viitor în care își pot găsi locul. Acesta e genul de progres la care visăm de ani de zile. Ideea de a intra într-un stadion construit special pentru tine va fi ceva revoluționar. Va schimba complet modul în care jucătoarele se pregătesc și evoluează” a declarat Fran Kirby.

