Pleacă de la Manchester City după 10 ani! „Cetățenii” au făcut anunțul oficial

Daniel Işvanca Publicat: 28 aprilie 2026, 16:22

Pep Guardiola îmbrățișând un jucător de la City / Profimedia

Manchester City va mai pierde un jucător în afara lui Bernardo Silva la finalul acestui sezon. John Stones, fundașul care se alătura acum aproximativ zece ani formației lui Pep Guardiola, va pleca și el la finalul campionatului.

Stoperul englez care a cucerit trofee istorice alături de „cetățeni” își va căuta o altă provocare din vară, fiind urmărit atât de cluburi din Premier League, cât și de echipe din Arabia Saudită.

John Stones pleacă de la Manchester City

După zece ani petrecuți la gruparea britanică, Stones a luat decizia de a schimba echipa, urmând să analizeze ce alte oferte are pe masă din Europa sau chiar Arabia Saudită.

Din vara anului 2016 se află John Stones la Manchester City, el fiind transferat la momentul respectiv de la Everton, în schimbul sumei de 55,6 milioane de euro.

Multipla campioană a Angliei a făcut anunțul oficial în cursul zilei de marți pe toate canalele de social media: „John Stones va părăsi Manchester City în vară, punând capăt unei șederi memorabile și de mare succes de zece ani”.

  • 293 de meciuri a strâns John Stones în tricoul celor de la Manchester City
  • 18 trofee a cucerit alături de „cetățeni”

Citește și:
Pericole reale în jucăriile copiilor. Mamă: "Biluţele le-a băgat în năsuc"
Observator
Pericole reale în jucăriile copiilor. Mamă: "Biluţele le-a băgat în năsuc"
Simona Halep, imagine de milioane cu un buchet superb de flori. Sportiva a uimit pe toată lumea
Fanatik.ro
Simona Halep, imagine de milioane cu un buchet superb de flori. Sportiva a uimit pe toată lumea
18:19

“M-am simțit exclus, prost!” Se retrage Marica de la Farul Constanţa? Ce mesaj are pentru Gică Popescu
18:17

Vestea pe care o așteptau toți fanii Interului! Decizia luată de Procuratură, în scandalul cu arbitraje
18:10

Ședință de urgență la PAOK! Răzvan Lucescu, față în față cu Ivan Savvidis
17:44

EXCLUSIVAvocatul Simonei Halep o apără pe Ana Bărbosu! Nicolae Forminte: “Sper ca suspendarea să se reducă la un an”
17:44

EXCLUSIV„Ratează și Jocurile Olimpice…” Reacția Monicăi Roșu când a aflat de suspendarea Anei Bărbosu
17:33

Statisticienii au dat verdictul! Cine este marea favorită la câștigarea UEFA Champions League
Vezi toate știrile
1 Antrenorul care i-a spus “Da” lui Gigi Becali şi e gata să semneze cu FCSB: “E deja la Bucureşti” 2 Anunţul UEFA după ce s-a cerut retrogradarea clubului Inter 3 Răzvan Lucescu a făcut anunţul, după ce Mihai Stoica a spus că îl vrea la FCSB: “Am avut oameni puternici ca patroni” 4 Florin Tănase a numit antrenorul pe care îl vrea la FCSB: “A avut rezultate incredibile” 5 Gigi Becali, ultimele detalii despre noul antrenor de la FCSB: “El e norocosul” 6 Decizia luată de conducerea Rapidului în privinţa lui Gâlcă, după ce giuleştenii au fost umiliţi de Dinamo!
Citește și
Cele mai citite
Veste excelentă pentru FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali, după plecarea lui Mirel RădoiVeste excelentă pentru FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali, după plecarea lui Mirel Rădoi
Antrenorul care i-a spus “Da” lui Gigi Becali şi e gata să semneze cu FCSB: “E deja la Bucureşti”Antrenorul care i-a spus “Da” lui Gigi Becali şi e gata să semneze cu FCSB: “E deja la Bucureşti”
„M-am trezit cu antrenament anulat, mașinile dispărute din bază” Filmul plecării lui Mirel Rădoi de la FCSB„M-am trezit cu antrenament anulat, mașinile dispărute din bază” Filmul plecării lui Mirel Rădoi de la FCSB
De asta a ajuns Chivu un zeu la Inter! Răspunsul genial când a fost întrebat de scandările fanilorDe asta a ajuns Chivu un zeu la Inter! Răspunsul genial când a fost întrebat de scandările fanilor