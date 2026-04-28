Pleacă de la Manchester City după 10 ani! „Cetățenii” au făcut anunțul oficial

Pep Guardiola îmbrățișând un jucător de la City

Manchester City va mai pierde un jucător în afara lui Bernardo Silva la finalul acestui sezon. John Stones, fundașul care se alătura acum aproximativ zece ani formației lui Pep Guardiola, va pleca și el la finalul campionatului.

Stoperul englez care a cucerit trofee istorice alături de „cetățeni” își va căuta o altă provocare din vară, fiind urmărit atât de cluburi din Premier League, cât și de echipe din Arabia Saudită.

John Stones pleacă de la Manchester City

După zece ani petrecuți la gruparea britanică, Stones a luat decizia de a schimba echipa, urmând să analizeze ce alte oferte are pe masă din Europa sau chiar Arabia Saudită.

Din vara anului 2016 se află John Stones la Manchester City, el fiind transferat la momentul respectiv de la Everton, în schimbul sumei de 55,6 milioane de euro.

Multipla campioană a Angliei a făcut anunțul oficial în cursul zilei de marți pe toate canalele de social media: „John Stones va părăsi Manchester City în vară, punând capăt unei șederi memorabile și de mare succes de zece ani”.