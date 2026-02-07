Arsenal - Sunderland 3-0. "Tunarii" lui Mikel Arteta leagă două victorii în Premier League pentru prima oară în 2026 - Antena Sport

Arsenal a învins-o sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 3-0, pe Sunderland, în etapa a 25-a din Premier League.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Pe Emirates, Martin Zubimendi a deschis scorul în partida cu Sunderland, marcând în minutul 42. După pauză, în minutul 60, Mikel Arteta l-a aruncat în luptă pe Viktor Gyokeres şi acesta a majorat avantajul ”tunarilor” opt minute mai târziu, dintr-un assist al lui Kai Havertz.

Arsenal – Sunderland 3-0

Tot Gyokeres a înscris al treilea gol al gazdelor, în al treilea minut de prelungire, şi Arsenal – Sunderland s-a terminat 3-0.

Cu 56 de puncte, Arsenal este prima în clasament, în timp ce Sunderland ocupă poziţia a 9-a, cu 36 de puncte. “Tunarii” se află la 9 puncte în faţa lui Manchester City şi Aston Villa, “cetăţenii” având un meci mai puţin disputat.