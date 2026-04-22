Chelsea l-a dat afară pe Liam Rosenior! Anunț „fulger” venit din Anglia

Chelsea s-a despărțit oficial de antrenorul Liam Rosenior, care fusese instalat pe banca formației de pe Stamford Bridge la începutul acestui an. Tehnicianul englez îl înlocuise pe Enzo Maresca, dar a rezistat mai puțin de patru luni.

Anunțul a venit în cursul zilei de miercuri, după ce acționarii au avut mai multe discuții în cadrul clubului. Rosenior s-a ales cu o sumă uriașă după despărțirea de londonezi.

Liam Rosenior, dat afară în mai puțin de 4 luni

După ce avusese un parcurs extraordinar cu Strasbourg, Liam Rosenior a fost adus pe Stamford Bridge pentru a aduce formația londoneză pe traseul spre faza principală a UEFA Champions League.

Rezultatele nu au fost deloc de partea sa, iar eșecul suferit în fața celor de la Brighton a fost cel care a umplut paharul. Anunțul oficial a venit miercuri, după o ședință de urgență în cadrul clubului.

23 de meciuri a rezistat Liam Rosenior pe banca celor de la Chelsea. Calum McFarlane va asigura interimatul până la numirea unui nou antrenor.