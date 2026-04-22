Chelsea l-a dat afară pe Liam Rosenior! Anunț „fulger” venit din Anglia

Daniel Işvanca Publicat: 22 aprilie 2026, 19:34

Liam Rosenior / Profimedia

Chelsea s-a despărțit oficial de antrenorul Liam Rosenior, care fusese instalat pe banca formației de pe Stamford Bridge la începutul acestui an. Tehnicianul englez îl înlocuise pe Enzo Maresca, dar a rezistat mai puțin de patru luni.

Anunțul a venit în cursul zilei de miercuri, după ce acționarii au avut mai multe discuții în cadrul clubului. Rosenior s-a ales cu o sumă uriașă după despărțirea de londonezi.

Liam Rosenior, dat afară în mai puțin de 4 luni

După ce avusese un parcurs extraordinar cu Strasbourg, Liam Rosenior a fost adus pe Stamford Bridge pentru a aduce formația londoneză pe traseul spre faza principală a UEFA Champions League.

Rezultatele nu au fost deloc de partea sa, iar eșecul suferit în fața celor de la Brighton a fost cel care a umplut paharul. Anunțul oficial a venit miercuri, după o ședință de urgență în cadrul clubului.

23 de meciuri a rezistat Liam Rosenior pe banca celor de la Chelsea. Calum McFarlane va asigura interimatul până la numirea unui nou antrenor. 

Recomandări

Va califica Gică Hagi România la EURO 2028?
Se fac angajări într-o comună din Vâlcea. Un mare lanț de magazine caută vânzători
UE și-a sporit cu aproape 40% achizițiile de gaz din Rusia. Clasamentul țărilor care alimentează bugetul Kremlinului
Nu vrea să audă de FCSB! Un nume important refuză să lucreze cu Gigi Becali: “Nu suntem compatibili”. Ce sfat i-a dat
“Nu mai fac ca pe vremuri!” Gigi Becali schimbă abordarea la FCSB, după ce a fost refuzat de Charalambous: “Gata”
Elias Charalambous nu vine la FCSB! Cipriotul, răspuns clar pentru Gigi Becali
Ce tatuaj şi-a făcut David Popovici. Cum a apărut la Campionatele Naţionale de la Otopeni
LIVE VIDEOAl Nassr – Al Ahli Doha se joacă ACUM. Cristiano Ronaldo luptă pentru finala Ligii Campionilor Asiei 2
„Nu ies nici mort!” Eroul care a jucat finala Mondialului cu umărul dislocat, a marcat și a câștigat trofeul
1 Veste excelentă pentru FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali, după plecarea lui Mirel Rădoi 2 „M-am trezit cu antrenament anulat, mașinile dispărute din bază” Filmul plecării lui Mirel Rădoi de la FCSB 3 De asta a ajuns Chivu un zeu la Inter! Răspunsul genial când a fost întrebat de scandările fanilor 4 „L-am sunat deja”. Primul antrenor contactat de Mihai Stoica, după plecarea lui Mirel Rădoi de la FCSB 5 „Am crezut că a glumit”. Adrian Mutu, surprins când a aflat numele antrenorului dorit în locul lui Mirel Rădoi la FCSB 6 El este antrenorul care „ar face o bijuterie din FCSB”. Înlocuitorul lui Mirel Rădoi activează în Liga 1
Dan Şucu a ales! El e antrenorul cu care atacă titlul cu Rapid în sezonul viitorDan Şucu a ales! El e antrenorul cu care atacă titlul cu Rapid în sezonul viitor
Veste excelentă pentru FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali, după plecarea lui Mirel RădoiVeste excelentă pentru FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali, după plecarea lui Mirel Rădoi
Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice”Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice”
„M-am trezit cu antrenament anulat, mașinile dispărute din bază” Filmul plecării lui Mirel Rădoi de la FCSB„M-am trezit cu antrenament anulat, mașinile dispărute din bază” Filmul plecării lui Mirel Rădoi de la FCSB