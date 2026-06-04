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Prima mutare a lui Manchester City după plecarea lui Guardiola? Transfer de peste 100 de milioane

Sebastian Ujica Publicat: 4 iunie 2026, 9:14

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Prima mutare a lui Manchester City după plecarea lui Guardiola? Transfer de peste 100 de milioane

Pep Guardiola, în timpul unui meci la Manchester City/ Profimedia

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Manchester City a făcut o primă ofertă pentru transferul mijlocașului naționalei Angliei și al lui Nottingham Forest, Elliot Anderson, anunță The Athletic. Forest a respins oferta, însă cei de la Man City nu renunță.

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Patronul lui Forest, Evangelos Marinakis, vrea să obțină o sumă de peste 100 de milioane de euro pentru Anderson.

Man City pregătește un transfer uriaș

Rămasă fără Pep Guardiola și Bernardo Silva și cu Rodri la rândul său luat în calcul pentru un transfer la Real Madrid, Man City se pregătește de reconstrucție în această vară. Iar Elliot Anderson este principala țintă pentru viitorul manager, Enzo Maresca.

Transferurile recente din Premier League pentru mijlocași de acest profil au depășit suma de 100 de milioane, așa cum s-a întâmplat cu Moises Caicedo, Enzo Fernandez sau Declan Rice. Anderson este următorul pe listă: la 23 de ani este deja considerat unul dintre cei mai buni jucători din Premier League și Thomas Tuchel îl vede titular la Mondial în această vară.

Manchester United l-a dorit și ea pe Anderson, însă s-a reorientat din cauza prețului către Ederson de la Atalanta și Mateus Fernandes de la West Ham. Anderson a fost transferat în vara lui 2024 de Forest pentru 40 de milioane de euro, tranzacție în care a fost inclus și portarul Odysseas Vlachodimos.

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În cazul unui transfer la Man City, Anderson poate deveni cel mai scump transfer din istoria clubului. Recordul este deținut de aducerea lui Jack Grealish de la Aston Villa pentru 117 milioane de euro.

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