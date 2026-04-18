Coventry a promovat în Premier League după 25 de ani. Lampard, în lacrimi pe teren: „E ceva unic”

Coventry City a reușit promovarea în Premier League, pentru prima dată din 2001 încoace. Echipa la care a jucat Viorel Moldovan în 1998 a reușit să ia fața tuturor și, cu trei etape înainte de finalul sezonului, nu mai poate pierde matematic una din primele două poziții.
7.500 de fani au mers cu echipa în deplasarea de la Blackburn, iar echipa lui Frank Lampard a obținut punctul necesar grație unui gol marcat pe final de meci de fundașul central Bobby Thomas. Iar petrecerea a putut să înceapă pentru fanii lui Coventry, mulți dintre ei cu lacrimi în ochi.
Înapoi în Premier League
„We’re back” scria pe multe bannere afișate de fanii lui Coventry. Artizanul succesului: Frank Lampard, cel care a transformat echipa.
„Este un club de fotbal serios, cu adevărat important. Are o bază de suporteri incredibilă, un impact real asupra orașului și jucători care au realizat lucruri remarcabile.
Am ajuns aici acum 15 luni, când echipa era pe locul 17. Mark Robins făcuse o muncă excelentă ca să-i readucă la un nivel bun, dar să reușești promovarea directă, fără avantajul echipelor retrogradate din Premier League, și încă cu trei etape înainte de final… băieții ăștia… felul în care au ascultat, cum s-au antrenat, tot ce au făcut zi de zi… mă emoționează.
Au reușit ceva rar. Ceva cu adevărat special, aproape unic. Ne-am atașat de jucători, de reacțiile lor, de suporteri și de felul în care au fost alături de echipă. Pentru mine, asta înseamnă enorm, având în vedere ce am reușit împreună” a spus Frank Lampard la microfonul Sky Sports.
Coventry a jucat ultima dată în Premier League în 2001. A retrogradat la un moment dat și în League One, în 2012, și chiar în League Two la 5 ani distanță. Chiar și când echipa era în al 4-lea eșalon, 43.000 de fani au însoțit-o pe Wembley în finala EFL Cup, competiție pentru echipele aflate în diviziile 3 și 4. Au urmat promovările, iar sezonul trecut a fost la câțiva milimetri de finala Cupa Angliei. Golul de 4-3 contra lui Manchester United, după ce United a avut 3-0, a fost anulat pentru un offside minuscul. La penalty-uri, United a trecut mai departe.
Însă momentul mult așteptat a venit în acest sezon. Coventry a dominat de la un capăt la celălalt și a profitat că echipele care au retrogradat din Premier League sezonul trecut, în general mai puternice din punct de vedere financiar decât cele aflate în Championship, au avut probleme. Southampton luptă pentru promovare, și asta după o serie în ultimele două luni de victorii, Leicester este la retrogradare, iar Ipswich este pe locul 2, cu prima șansă la cel de-al doilea loc care duce direct în Premier League.
