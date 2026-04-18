Coventry a promovat în Premier League după 25 de ani. Lampard, în lacrimi pe teren: „E ceva unic”

Coventry City a reușit promovarea în Premier League, pentru prima dată din 2001 încoace. Echipa la care a jucat Viorel Moldovan în 1998 a reușit să ia fața tuturor și, cu trei etape înainte de finalul sezonului, nu mai poate pierde matematic una din primele două poziții.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

7.500 de fani au mers cu echipa în deplasarea de la Blackburn, iar echipa lui Frank Lampard a obținut punctul necesar grație unui gol marcat pe final de meci de fundașul central Bobby Thomas. Iar petrecerea a putut să înceapă pentru fanii lui Coventry, mulți dintre ei cu lacrimi în ochi.

Înapoi în Premier League

„We’re back” scria pe multe bannere afișate de fanii lui Coventry. Artizanul succesului: Frank Lampard, cel care a transformat echipa.

„Este un club de fotbal serios, cu adevărat important. Are o bază de suporteri incredibilă, un impact real asupra orașului și jucători care au realizat lucruri remarcabile.

Am ajuns aici acum 15 luni, când echipa era pe locul 17. Mark Robins făcuse o muncă excelentă ca să-i readucă la un nivel bun, dar să reușești promovarea directă, fără avantajul echipelor retrogradate din Premier League, și încă cu trei etape înainte de final… băieții ăștia… felul în care au ascultat, cum s-au antrenat, tot ce au făcut zi de zi… mă emoționează.