Home | Fotbal | Premier League | Coventry a promovat în Premier League după 25 de ani. Lampard, în lacrimi pe teren: „E ceva unic”

Coventry a promovat în Premier League după 25 de ani. Lampard, în lacrimi pe teren: „E ceva unic”

Sebastian Ujica Publicat: 18 aprilie 2026, 8:41

Coventry a promovat în Premier League după 25 de ani. Lampard, în lacrimi pe teren: E ceva unic”

Coventry revine în Premier League după 25 de ani / Getty Images

Coventry City a reușit promovarea în Premier League, pentru prima dată din 2001 încoace. Echipa la care a jucat Viorel Moldovan în 1998 a reușit să ia fața tuturor și, cu trei etape înainte de finalul sezonului, nu mai poate pierde matematic una din primele două poziții.

7.500 de fani au mers cu echipa în deplasarea de la Blackburn, iar echipa lui Frank Lampard a obținut punctul necesar grație unui gol marcat pe final de meci de fundașul central Bobby Thomas. Iar petrecerea a putut să înceapă pentru fanii lui Coventry, mulți dintre ei cu lacrimi în ochi.

„We’re back” scria pe multe bannere afișate de fanii lui Coventry. Artizanul succesului: Frank Lampard, cel care a transformat echipa.

„Este un club de fotbal serios, cu adevărat important. Are o bază de suporteri incredibilă, un impact real asupra orașului și jucători care au realizat lucruri remarcabile.

Am ajuns aici acum 15 luni, când echipa era pe locul 17. Mark Robins făcuse o muncă excelentă ca să-i readucă la un nivel bun, dar să reușești promovarea directă, fără avantajul echipelor retrogradate din Premier League, și încă cu trei etape înainte de final… băieții ăștia… felul în care au ascultat, cum s-au antrenat, tot ce au făcut zi de zi… mă emoționează.

Au reușit ceva rar. Ceva cu adevărat special, aproape unic. Ne-am atașat de jucători, de reacțiile lor, de suporteri și de felul în care au fost alături de echipă. Pentru mine, asta înseamnă enorm, având în vedere ce am reușit împreună” a spus Frank Lampard la microfonul Sky Sports.

7500 de fani Coventry au mers în deplasarea de la Blackburn / Getty Images
7500 de fani Coventry au mers în deplasarea de la Blackburn / Getty Images

Coventry a jucat ultima dată în Premier League în 2001. A retrogradat la un moment dat și în League One, în 2012, și chiar în League Two la 5 ani distanță. Chiar și când echipa era în al 4-lea eșalon, 43.000 de fani au însoțit-o pe Wembley în finala EFL Cup, competiție pentru echipele aflate în diviziile 3 și 4. Au urmat promovările, iar sezonul trecut a fost la câțiva milimetri de finala Cupa Angliei. Golul de 4-3 contra lui Manchester United, după ce United a avut 3-0, a fost anulat pentru un offside minuscul. La penalty-uri, United a trecut mai departe.

Însă momentul mult așteptat a venit în acest sezon. Coventry a dominat de la un capăt la celălalt și a profitat că echipele care au retrogradat din Premier League sezonul trecut, în general mai puternice din punct de vedere financiar decât cele aflate în Championship, au avut probleme. Southampton luptă pentru promovare, și asta după o serie în ultimele două luni de victorii, Leicester este la retrogradare, iar Ipswich este pe locul 2, cu prima șansă la cel de-al doilea loc care duce direct în Premier League.

Şofer amendat pentru că poliţista s-a supărat pe el: "Aţi trecut pe galben" / "Era verde" / "Era galben, da?"
Recomandări

S-au stabilit semifinalistele din Champions League. Care va fi finala?

Citește și:
Mireasă stropită cu vopsea neagră în ziua nunţii de propria cumnată. Motivul din spatele gestului şocant
Observator
Mireasă stropită cu vopsea neagră în ziua nunţii de propria cumnată. Motivul din spatele gestului şocant
Alex Cîmpanu e pe val în China! Dezvăluiri despre viața în unul dintre cele mai futuriste orașe: „Trece trenul prin bloc la etajul 28”
Fanatik.ro
Alex Cîmpanu e pe val în China! Dezvăluiri despre viața în unul dintre cele mai futuriste orașe: „Trece trenul prin bloc la etajul 28”
11:39

“O metodă de a mai spăla niște bani”. Scandal în jurul hotelului-fantomă de la stadionul Universității Craiova
11:32

Oferta importantă primită de Charalambous, după despărțirea de FCSB: „A dovedit în Europa”
11:09

Stella, în culmea fericirii de aducerea inginerului lui Verstappen: „Asta arată cine e McLaren”
10:57

“Văd să rămână și din vară”. Fostul coleg al lui Rădoi crede într-o “împăcare” între antrenor și Gigi Becali
10:35

DINAMO – U CLUJ LIVE TEXT (21:00) Kopic vrea a treia victorie cu U Cluj din acest sezon. Echipele probabile
10:30

Nebunie la Campionatul Mondial 2026: New Jersey anunţă preţuri de 10 ori mai mari pentru biletele de transport
Vezi toate știrile
1 Nici nu a venit bine că riscă să plece. Ce se întâmplă cu Puşcaş? Andrei Nicolescu: “Va trebui să luăm o decizie” 2 Adevărul despre demiterea lui Cristiano Bergodi. Dezvăluirea lui Cristi Săpunaru: “Să iasă și să spună” 3 Anunț neașteptat în Spania. Ce decizie a luat Vinicius Jr cu noul contract la Real 4 Anunț șoc făcut de ITIA. O fostă campioană de la Wimbledon riscă 4 ani de suspendare 5 “Coteț de găini”. Patronul lui AEK Atena a răbufnit după duelul 100% românesc dintre Rațiu și Răzvan Marin 6 Prima plecare de la FRF şi echipa naţională a fost anunţată. “Sunt liber de contract”
Klopp revine pe bancă. A bătut palma cu un club și a stabilit primul transfer: Erling HaalandKlopp revine pe bancă. A bătut palma cu un club și a stabilit primul transfer: Erling Haaland
O nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit în accident de mașinăO nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit în accident de mașină
Patronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan LucescuPatronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan Lucescu
Atac incredibil la Chivu, după ce Inter s-a apropiat de titlu: „Supraevaluat și arogant”Atac incredibil la Chivu, după ce Inter s-a apropiat de titlu: „Supraevaluat și arogant”