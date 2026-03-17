Drăgușin poate scăpa din coșmarul de la Spurs. Transferul de Champions League se discută săptămâna aceasta

Radu Drăgușin a revenit după accidentarea groaznică și joacă din ce în ce mai bine la Spurs. Însă echipa este într-o situația critică: are doar un punct peste Nottingham Forest și West Ham, echipele de pe locurile 17 și 18.

Chiar și în cazul în care Spurs evită retrogradarea, Radu Drăgușin poate pleca în vară. O variantă poate fi Leipzig, echipa aflată în acest moment pe locul 5 în Bundesliga.

Drăgușin, spre Leipzig?

Agentul lui Radu Drăgușin, Florin Manea, a dezvăluit că va avea o discuție chiar săptămâna aceasta cu privire la posibilul interes al grupării germane pentru Drăgușin.

„Am avion la ora 4, mă duc la Londra, am o întâlnire cu un club important. Mă văd cu cei de la Leipzig, m-au invitat la o cină. Klopp parcă e manager global a Red Bull. Vedem ce se întâmplă.

A fost o ofertă pentru el, Radu Drăgușin, în iarnă de la Leipzig. Acum, să vedem dacă vor să mai încerce să-l transfere sau nu. Oricum, le-am promis un jucător tânăr, Ianis Dobrescu. De la Domnul Șucu, că nu-i mai zic Dan” a declarat Florin Manea pentru iAMsport.