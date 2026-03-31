E gata! Radu Drăgușin are un nou antrenor la Tottenham. Anunțul făcut de Fabrizio Romano

Roberto De Zerbi s-a înțeles cu Tottenham pentru preluarea postului de antrenor, după ce formația din nordul Londrei l-a demis zilele trecute pe Igor Tudor. Fostul antrenor de la Olympique Marseille va debuta pe 12 aprilie, în meciul de pe Stadium of Light contra lui Sunderland.

De Zerbi a fost asociat în ultima perioadă cu o venire la Tottenham, însă antrenorul italian nu-și dorea în primă fază neapărat să vină la formația din Premier League din acest sezon, ci abia din următorul, în cazul în care londonezii se salvau de la retrogradare. Până la urmă, fostul jucător de la CFR Cluj va veni de acum în campionatul Angliei, după ce a fost convins de conducerea celor de la Spurs.

De Zerbi, noul antrenor al lui Drăgușin

Update 19:07: Tottenham l-a prezentat oficial pe De Zerbi, la scurt timp după ce informația fusese oferită de Fabrizio Romano.

We are pleased to announce the appointment of Roberto De Zerbi as our new Men’s Head Coach on a long-term contract, subject to work permit.

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) March 31, 2026

Știrea inițială