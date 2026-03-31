Home | Fotbal | Premier League | E gata! Radu Drăgușin are un nou antrenor la Tottenham. Anunțul făcut de Fabrizio Romano

Andrei Nicolae Publicat: 31 martie 2026, 19:07

Comentarii
Radu Drăguşin, într-un meci pentru Tottenham / Profimedia Images

Roberto De Zerbi s-a înțeles cu Tottenham pentru preluarea postului de antrenor, după ce formația din nordul Londrei l-a demis zilele trecute pe Igor Tudor. Fostul antrenor de la Olympique Marseille va debuta pe 12 aprilie, în meciul de pe Stadium of Light contra lui Sunderland.

De Zerbi a fost asociat în ultima perioadă cu o venire la Tottenham, însă antrenorul italian nu-și dorea în primă fază neapărat să vină la formația din Premier League din acest sezon, ci abia din următorul, în cazul în care londonezii se salvau de la retrogradare. Până la urmă, fostul jucător de la CFR Cluj va veni de acum în campionatul Angliei, după ce a fost convins de conducerea celor de la Spurs.

De Zerbi, noul antrenor al lui Drăgușin

Update 19:07: Tottenham l-a prezentat oficial pe De Zerbi, la scurt timp după ce informația fusese oferită de Fabrizio Romano.

Știrea inițială

Potrivit lui Fabrizio Romano, care a și făcut anunțul oficial cu privire la venirea lui De Zerbi la Tottenham, contractul dintre cele două tabere se va întinde pe cinci ani. Misiunea antrenorului de 46 de ani este una clară, salvarea de la retrogradare.

În acest moment, Tottenham se află pe locul 17 în Premier League, primul deasupra “liniei roșii”, la un singur punct distanță de reotrogradare. În ultimele șapte etape, Spurs vor întâlni următoarele echipe:

  • Sunderland (deplasare)
  • Brighton (acasă)
  • Wolves (deplasare)
  • Aston Villa (deplasare)
  • Leeds (acasă)
  • Chelsea (deplasare)
  • Everton (acasă)

La Tottenham, De Zerbi ar urma să nu fie doar un simplu antrenor, ci un manager în adevăratul sens al cuvântului pentru fotbalul din Premier League. Astfel, fostul tehnician de la Brighton ar avea un cuvânt mai important de spus în privința unor aspecte cum sunt transferurile.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Ce pronostic dai pentru meciul dintre Slovacia şi România?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și
Cele mai citite
