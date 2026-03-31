E gata! Radu Drăgușin are un nou antrenor la Tottenham. Anunțul făcut de Fabrizio Romano

Roberto De Zerbi s-a înțeles cu Tottenham pentru preluarea postului de antrenor, după ce formația din nordul Londrei l-a demis zilele trecute pe Igor Tudor. Fostul antrenor de la Olympique Marseille va debuta pe 12 aprilie, în meciul de pe Stadium of Light contra lui Sunderland.
De Zerbi a fost asociat în ultima perioadă cu o venire la Tottenham, însă antrenorul italian nu-și dorea în primă fază neapărat să vină la formația din Premier League din acest sezon, ci abia din următorul, în cazul în care londonezii se salvau de la retrogradare. Până la urmă, fostul jucător de la CFR Cluj va veni de acum în campionatul Angliei, după ce a fost convins de conducerea celor de la Spurs.
De Zerbi, noul antrenor al lui Drăgușin
Update 19:07: Tottenham l-a prezentat oficial pe De Zerbi, la scurt timp după ce informația fusese oferită de Fabrizio Romano.
We are pleased to announce the appointment of Roberto De Zerbi as our new Men’s Head Coach on a long-term contract, subject to work permit.
Știrea inițială
Potrivit lui Fabrizio Romano, care a și făcut anunțul oficial cu privire la venirea lui De Zerbi la Tottenham, contractul dintre cele două tabere se va întinde pe cinci ani. Misiunea antrenorului de 46 de ani este una clară, salvarea de la retrogradare.
🚨💣 BREAKING: Tottenham agree deal to appoint Roberto De Zerbi as new head coach, here we go!
Story revealed yesterday now confirmed as De Zerbi has accepted #THFC job with IMMEDIATE effect.
Five year deal set to be signed as De Zerbi decides to accept this challenge. pic.twitter.com/3kFE88F4Y3
În acest moment, Tottenham se află pe locul 17 în Premier League, primul deasupra “liniei roșii”, la un singur punct distanță de reotrogradare. În ultimele șapte etape, Spurs vor întâlni următoarele echipe:
- Sunderland (deplasare)
- Brighton (acasă)
- Wolves (deplasare)
- Aston Villa (deplasare)
- Leeds (acasă)
- Chelsea (deplasare)
- Everton (acasă)
La Tottenham, De Zerbi ar urma să nu fie doar un simplu antrenor, ci un manager în adevăratul sens al cuvântului pentru fotbalul din Premier League. Astfel, fostul tehnician de la Brighton ar avea un cuvânt mai important de spus în privința unor aspecte cum sunt transferurile.
