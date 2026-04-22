Încă o plecare de la Manchester City la finalul sezonului! Va părăsi echipa după 10 ani

Manchester City o poate egala pe Arsenal în clasamentul din Premier League, asta dacă se va impune în restanța programată miercuri contra celor de la Burnley.
La puțin timp după ce Bernardo Silva și-a anunțat plecarea de la formația antrenată de Pep Guardiola, a venit rândul unui alt jucător important să-și anunțe plecarea de pe Etihad.
John Stones pleacă de la Manchester City după 10 ani
John Stones mai are contract cu Manchester City până la finalul acestui sezon, însă, potrivit jurnalistului italian Fabrizio Romano, acesta nu va semna un nou angajament cu formația antrenată de Pep Guardiola
După zece ani petrecuți la gruparea britanică, Stones a luat decizia de a schimba echipa, urmând să analizeze ce alte oferte are pe masă din Europa sau chiar Arabia Saudită.
Din vara anului 2016 se află John Stones la Manchester City, el fiind transferat la momentul respectiv de la Everton, în schimbul sumei de 55,6 milioane de euro.
- 292 de meciuri a strâns John Stones în tricoul celor de la Manchester City
- 18 trofee a cucerit alături de „cetățeni”
🚨👋🏼 Story from Monday: John Stones to leave Manchester City on a free, club statement to follow.
There are already clubs keen on signing the 31 year old centre back on a free move. 👀 pic.twitter.com/WTqUcKOD4n
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 22, 2026
