Încă o plecare de la Manchester City la finalul sezonului! Va părăsi echipa după 10 ani

Manchester City o poate egala pe Arsenal în clasamentul din Premier League, asta dacă se va impune în restanța programată miercuri contra celor de la Burnley.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

La puțin timp după ce Bernardo Silva și-a anunțat plecarea de la formația antrenată de Pep Guardiola, a venit rândul unui alt jucător important să-și anunțe plecarea de pe Etihad.

John Stones pleacă de la Manchester City după 10 ani

John Stones mai are contract cu Manchester City până la finalul acestui sezon, însă, potrivit jurnalistului italian Fabrizio Romano, acesta nu va semna un nou angajament cu formația antrenată de Pep Guardiola

După zece ani petrecuți la gruparea britanică, Stones a luat decizia de a schimba echipa, urmând să analizeze ce alte oferte are pe masă din Europa sau chiar Arabia Saudită.

Din vara anului 2016 se află John Stones la Manchester City, el fiind transferat la momentul respectiv de la Everton, în schimbul sumei de 55,6 milioane de euro.