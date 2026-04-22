Încă o plecare de la Manchester City la finalul sezonului! Va părăsi echipa după 10 ani

Daniel Işvanca Publicat: 22 aprilie 2026, 17:27

Jucătorii de la Manchester City / Profimedia

Manchester City o poate egala pe Arsenal în clasamentul din Premier League, asta dacă se va impune în restanța programată miercuri contra celor de la Burnley.

La puțin timp după ce Bernardo Silva și-a anunțat plecarea de la formația antrenată de Pep Guardiola, a venit rândul unui alt jucător important să-și anunțe plecarea de pe Etihad.

John Stones pleacă de la Manchester City după 10 ani

John Stones mai are contract cu Manchester City până la finalul acestui sezon, însă, potrivit jurnalistului italian Fabrizio Romano, acesta nu va semna un nou angajament cu formația antrenată de Pep Guardiola

După zece ani petrecuți la gruparea britanică, Stones a luat decizia de a schimba echipa, urmând să analizeze ce alte oferte are pe masă din Europa sau chiar Arabia Saudită.

Din vara anului 2016 se află John Stones la Manchester City, el fiind transferat la momentul respectiv de la Everton, în schimbul sumei de 55,6 milioane de euro.

  • 292 de meciuri a strâns John Stones în tricoul celor de la Manchester City
  • 18 trofee a cucerit alături de „cetățeni”

Va califica Gică Hagi România la EURO 2028?
Se fac angajări într-o comună din Vâlcea. Un mare lanț de magazine caută vânzători
Observator
Se fac angajări într-o comună din Vâlcea. Un mare lanț de magazine caută vânzători
Gabi Tamaș, de nerecunoscut la Survivor România în timpul unui dialog cu soția sa, Ioana: ”O să vezi”
Fanatik.ro
Gabi Tamaș, de nerecunoscut la Survivor România în timpul unui dialog cu soția sa, Ioana: ”O să vezi”
17:20

Ucraina a rămas fără selecţioner, după ce a ratat calificarea la World Cup 2026
17:12

O nouă tragedie la PAOK Salonic! Echipa lui Răzvan Lucescu este în doliu
16:50

VIDEONicolae Stanciu, eurogol în China! Românul a punctat senzațional și a adus 3 puncte pentru Dalian Yingbo
16:49

VideoAntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 22 aprilie
16:36

El este antrenorul care „ar face o bijuterie din FCSB”. Înlocuitorul lui Mirel Rădoi activează în Liga 1
16:25

CCA a desemnat arbitrul meciului dintre Dinamo și Universitatea Craiova. A fost făcut praf în trecut de Sorin Cârțu
1 Veste excelentă pentru FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali, după plecarea lui Mirel Rădoi 2 „M-am trezit cu antrenament anulat, mașinile dispărute din bază” Filmul plecării lui Mirel Rădoi de la FCSB 3 „L-am sunat deja”. Primul antrenor contactat de Mihai Stoica, după plecarea lui Mirel Rădoi de la FCSB 4 De asta a ajuns Chivu un zeu la Inter! Răspunsul genial când a fost întrebat de scandările fanilor 5 „Am crezut că a glumit”. Adrian Mutu, surprins când a aflat numele antrenorului dorit în locul lui Mirel Rădoi la FCSB 6 E gata! Turcii au anunţat când semnează Mirel Rădoi cu Gaziantep
Dan Şucu a ales! El e antrenorul cu care atacă titlul cu Rapid în sezonul viitorDan Şucu a ales! El e antrenorul cu care atacă titlul cu Rapid în sezonul viitor
Veste excelentă pentru FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali, după plecarea lui Mirel RădoiVeste excelentă pentru FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali, după plecarea lui Mirel Rădoi
Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice”Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice”
„M-am trezit cu antrenament anulat, mașinile dispărute din bază” Filmul plecării lui Mirel Rădoi de la FCSB„M-am trezit cu antrenament anulat, mașinile dispărute din bază” Filmul plecării lui Mirel Rădoi de la FCSB