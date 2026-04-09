Andrei Nicolae Publicat: 9 aprilie 2026, 22:08

Liverpool mai pierde o emblemă la finalul sezonului după Mohamed Salah. Anunțul oficial al clubului

Jucătorii lui Liverpool, înainte de un meci / Profimedia

Fanii lui Liverpool mai primesc o lovitură după ce Mohamed Salah a anunțat recent că actualul sezon va fi ultimul pentru el în tricoul “cormoranilor”. În urmă cu puțin timp, clubul din Merseyside a transmis printr-un comunicat că se va despărți și de Andy Robertson în vară, fundașul scoțian fiind și el una dintre emblemele clubului.

Liverpool este gata să intre din sezonul viitor într-o nouă eră, ținând cont că în vară urmează să își piardă cel puțin doi dintre cei mai buni jucători din ultimii ani. După ce plecarea lui Salah a devenit oficială, “cormoranii” au anunțat că și Andy Robertson se va despărți de formația pregătită în prezent de Arne Slot.

Andy Robertson pleacă de la Liverpool în vară. O nouă veste proastă pentru fanii “cormoranilor”

Venit în 2017 de la Hull City, fundașul stânga a devenit rapid unul dintre favoriții publicului de pe Anfield, fiind în al nouălea sezon alături de echipa din Merseyside. Până acum, Robertson a adunat 373 de meciuri în toate competițiile și a reușit să marcheze 13 goluri, dar și să ofere 69 de pase decisive.

În comunicatul emis de Liverpool, cel care anunță plecarea lui Robertson, sunt oferite și detalii despre toate trofeele pe care scoțianul născut în Glasgow și le-a trecut în cont.

După nouă sezoane de mare succes pe Anfield, căpitanul Scoției va părăsi clubul la expirarea contractului său în această vară. El va face acest lucru ca o adevărată legendă a lui Liverpool, jucând un rol fundamental în succesele ultimilor ani, pe parcursul celor 373 de apariții de până acum.

Semnat de la Hull City în 2017, Robertson a câștigat două titluri în Premier League, o Ligă a Campionilor, Cupa Angliei și două Cupe ale Ligii, precum și Cupa Mondială a Cluburilor, Supercupa Europei și Supercupa Angliei.

Cu toate acestea, celebrarea moștenirii lui Robertson la Liverpool este ferm suspendată până la sfârșitul sezonului, numărul 26 concentrându-se în totalitate pe a-i ajuta pe «Reds» să încheie sezonul 2025-2026 cât mai bine posibil“, se arată în comunicatul oficial emis de “cormorani”.

Românii din Germania care trimit în fiecare lună donaţii pentru sute de copii din MoldovaRomânii din Germania care trimit în fiecare lună donaţii pentru sute de copii din Moldova
Imediat după anunțul oficial făcut joi seara, Liverpool a publicat și un interviu cu Robertson, dar și numeroase poze care ilustrează cariera scoțianului în tricoul “cormoranilor”.

