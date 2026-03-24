Mohamed Salah pleacă de la Liverpool! Anunţul oficial al “cormoranilor”

Mohamed Salah (33 de ani) va pleca de la Liverpool la finalul acestui sezon. “Cormoranii” au făcut anunţul oficial pe site-ul clubului.

Salah a traversat o perioadă mai slabă în acest sezon. Dorit în Arabia Saudită de mai mult timp, Salah ar putea, în cele din urmă, să ajungă acolo. Al-Hilal l-a tentat constant cu salarii uriaşe.

“Mohamed Salah îşi va încheia cariera sa ilustră la Liverpool FC la sfârșitul sezonului 2025-26.

Atacantul a ajuns la un acord cu echipa Roșiilor, urmând să încheie un capitol remarcabil de nouă ani pe Anfield.

Salah și-a exprimat dorința de a face acest anunț suporterilor cât mai curând posibil pentru a oferi transparență cu privire la viitorul său, datorită respectului și recunoștinței pe care le are față de aceștia.