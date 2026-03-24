Home | Fotbal | Premier League | Mohamed Salah pleacă de la Liverpool! Anunţul oficial al “cormoranilor”
BREAKING NEWS

Mohamed Salah pleacă de la Liverpool! Anunţul oficial al “cormoranilor”

Bogdan Stănescu Publicat: 24 martie 2026, 20:55

Comentarii
Mohamed Salah pleacă de la Liverpool! Anunţul oficial al cormoranilor

Mohamed Salah aplaudă publicul de pe Anfield / Profimedia Images

Mohamed Salah (33 de ani) va pleca de la Liverpool la finalul acestui sezon. “Cormoranii” au făcut anunţul oficial pe site-ul clubului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Salah a traversat o perioadă mai slabă în acest sezon. Dorit în Arabia Saudită de mai mult timp, Salah ar putea, în cele din urmă, să ajungă acolo. Al-Hilal l-a tentat constant cu salarii uriaşe.

Mohamed Salah pleacă de la Liverpool la finalul sezonului!

“Mohamed Salah îşi va încheia cariera sa ilustră la Liverpool FC la sfârșitul sezonului 2025-26.

Atacantul a ajuns la un acord cu echipa Roșiilor, urmând să încheie un capitol remarcabil de nouă ani pe Anfield.

Salah și-a exprimat dorința de a face acest anunț suporterilor cât mai curând posibil pentru a oferi transparență cu privire la viitorul său, datorită respectului și recunoștinței pe care le are față de aceștia.

Reclamă
Reclamă

Transferat de la AS Roma în vara anului 2017, numărul 11 ​​s-a impus ferm ca unul dintre cei mai mari jucători din istoria lui Liverpool, ajutând clubul să câștige două titluri în Premier League, Liga Campionilor, Cupa Mondială a Cluburilor FIFA, Supercupa UEFA, Cupa FA și două Cupe ale Ligii, precum și un FA Community Shield.

Cele 255 de goluri marcate în 435 de apariții de până acum îl plasează pe egiptean pe locul trei în clasamentul golgheterilor din toate timpurile ai echipei Roșiilor, câștigând Gheata de Aur din Premier League de patru ori, pe lângă o serie de premii personale.

Cu multe meciuri rămase de jucat în acest sezon, Salah este concentrat pe obţinerea celor mai bune rezultate în acest final de sezon pentru Liverpool și, prin urmare, momentul pentru a-i celebra pe deplin moștenirea și realizările va veni mai târziu în cursul anului, atunci când își va lua rămas bun de la Anfield”, a transmis Liverpool, pe site-ul oficial.

Boala care face ravagii în România şi ne plasează pe primul loc în EuropaBoala care face ravagii în România şi ne plasează pe primul loc în Europa
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine ar trebui să fie titular în poarta României la barajul cu Turcia?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
O ţară vecină cu România are 7,34 lei litrul de benzină. Ajutor pentru familii, de 20 de euro pe lună
Observator
O ţară vecină cu România are 7,34 lei litrul de benzină. Ajutor pentru familii, de 20 de euro pe lună
Cine sunt românii pe care i-a lăudat Mirabela Grădinaru la Washington. Partenera președintelui Nicușor Dan, întâlnire cu Melania Trump
Fanatik.ro
Cine sunt românii pe care i-a lăudat Mirabela Grădinaru la Washington. Partenera președintelui Nicușor Dan, întâlnire cu Melania Trump
21:50

Mohamed Salah a distrus concurența în Premier League! Cifre uluitoare reușite de la sosirea la Liverpool
21:38

VideoTricolorii U20 vor vedea împreună meciul crucial Turcia – România. Ce le transmit jucătorilor lui Mircea Lucescu
21:34

Eugean Neagoe, aproape de plecarea de la Petrolul. Cine e favorit să-l înlocuiască
21:19

Alex Maxim știe cum poate România să producă surpriza la Istanbul: „E foarte dificil să reziști 90 sau 120 de minute”
21:02

Mihai Stoica a aflat ce decizie a luat Gică Hagi înainte de Turcia – România și a reacționat: „Se uită toate astea”
20:29

VideoJurnal Antena Sport | Veste pentru Înalta Poartă
Vezi toate știrile
1 Transfer la Dinamo. Cine vine în locul lui Boateng? Nicolescu prelungește și cu Raul Opruț 2 Mircea Lucescu l-a scos din lot înainte de Turcia – România. Ce explicaţii i-a dat: “O decizie comună” 3 “Cedez clubul!” O echipă de tradiţie din Liga 1 caută patron: se vinde “gratis” 4 Transferul cerut de Gigi Becali care l-a făcut pe Mihai Stoica să ameninţe cu demisia la FCSB: “Râde lumea de noi” 5 Bogdan Stelea, reacţie dură după ce a văzut cine l-a înlocuit pe Ionuţ Radu la naţională: “El merita!” 6 „Oh, Doamne…” Reacția lui Florin Niță când a văzut cine apără poarta României cu Turcia
Citește și
Cele mai citite
Au fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan BurleanuAu fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan Burleanu
Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat”Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat”
FCSB și Gigi Becali votează împotriva lui Răzvan Burleanu: “Trebuie să-i arăt ce înseamnă demnitate. Mergem la TAS”FCSB și Gigi Becali votează împotriva lui Răzvan Burleanu: “Trebuie să-i arăt ce înseamnă demnitate. Mergem la TAS”
Valeriu Argăseală, apariție publică rară la alegerile FRF. Cum arată acum președintele FCSB-ului, grav bolnavValeriu Argăseală, apariție publică rară la alegerile FRF. Cum arată acum președintele FCSB-ului, grav bolnav