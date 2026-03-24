Mohamed Salah pleacă de la Liverpool! Anunţul oficial al “cormoranilor”

Mohamed Salah (33 de ani) va pleca de la Liverpool la finalul acestui sezon. “Cormoranii” au făcut anunţul oficial pe site-ul clubului.
Salah a traversat o perioadă mai slabă în acest sezon. Dorit în Arabia Saudită de mai mult timp, Salah ar putea, în cele din urmă, să ajungă acolo. Al-Hilal l-a tentat constant cu salarii uriaşe.
“Mohamed Salah îşi va încheia cariera sa ilustră la Liverpool FC la sfârșitul sezonului 2025-26.
Atacantul a ajuns la un acord cu echipa Roșiilor, urmând să încheie un capitol remarcabil de nouă ani pe Anfield.
Salah și-a exprimat dorința de a face acest anunț suporterilor cât mai curând posibil pentru a oferi transparență cu privire la viitorul său, datorită respectului și recunoștinței pe care le are față de aceștia.
Transferat de la AS Roma în vara anului 2017, numărul 11 s-a impus ferm ca unul dintre cei mai mari jucători din istoria lui Liverpool, ajutând clubul să câștige două titluri în Premier League, Liga Campionilor, Cupa Mondială a Cluburilor FIFA, Supercupa UEFA, Cupa FA și două Cupe ale Ligii, precum și un FA Community Shield.
Cele 255 de goluri marcate în 435 de apariții de până acum îl plasează pe egiptean pe locul trei în clasamentul golgheterilor din toate timpurile ai echipei Roșiilor, câștigând Gheata de Aur din Premier League de patru ori, pe lângă o serie de premii personale.
Cu multe meciuri rămase de jucat în acest sezon, Salah este concentrat pe obţinerea celor mai bune rezultate în acest final de sezon pentru Liverpool și, prin urmare, momentul pentru a-i celebra pe deplin moștenirea și realizările va veni mai târziu în cursul anului, atunci când își va lua rămas bun de la Anfield”, a transmis Liverpool, pe site-ul oficial.
