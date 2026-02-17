Noul antrenor al lui Radu Drăgușin știe cum o poate revitaliza pe Tottenham: "Nu e timp pentru scuze" - Antena Sport

Închide meniul
Noul antrenor al lui Radu Drăgușin știe cum o poate revitaliza pe Tottenham: “Nu e timp pentru scuze”

Andrei Nicolae Publicat: 17 februarie 2026, 17:44

Igor Tudor, în timpul unui antrenament la Tottenham / Facebook Tottenham Hotspur

Noul antrenor principal interimar al lui Tottenham, Igor Tudor, a declarat că “nu este timp pentru a găsi scuze” în încercarea sa de a opri trendul descendent al clubului în Premier League.

Fostul antrenor al lui Juventus, adus săptămâna trecută ca înlocuitor al demisului Thomas Frank, crede că cea mai importantă sarcină a sa este să le insufle încredere jucătorilor.

Igor Tudor și “cheia” pe care trebuie să o acceseze la Tottenham

Tudor a declarat pentru Spursplay: “Prima prioritate a mea este să ofer tot ce are nevoie echipa în aceste momente. Echipa trebuie, cred, în primul rând, să capete puţină încredere, să prindă puţin curaj dar şi, în acelaşi mod, să concretizeze jocul de pe teren.

Desigur, vin aici ştiind că situaţia nu este uşoară. Nu este timp pentru a găsi scuze. Ceea ce am spus din prima zi aici, fiecare dintre noi trebuie să oferim ceva, ceva mai mult, ceva în plus“, a spus Tudor.

Tottenham l-a demis pe Thomas Frank miercurea trecută după un meci slab pierdut pe teren propriu cu Newcastle (1-2) cu o zi înainte, lăsând clubul pe locul 16 în clasament şi la doar cinci puncte deasupra zonei retrogradării din Premier League.

Cu o bază mai extinsă de potenţiali candidaţi din care poate alege în vară, inclusiv fostul antrenor argentinian Mauricio Pochettino, clubul londonez a hotărât să aleagă calea interimatului pentru ultimele trei luni din acest sezon.

Un antrenor experimentat interimar a fost preferat, iar Tottenham l-a ales pe Igor Tudor, care în anii recenţi a mers la echipe precum Lazio şi Juventus în timpul sezonului competiţional şi a livrat un reviriment instant în ceea ce priveşte rezultatele.

Sursa: Agerpres.ro

