Manchester City pregătește lovitura verii în fotbal! Starul dorit de Real Madrid, principala țintă a lui Pep Guardiola

Manchester City își pregătește deja campania de achiziții pentru sezonul următor, iar în capul listei lui Pep Guardiola se află Enzo Fernandez, jucătorul scos din echipă de Liam Rosenior la Chelsea.

Mijlocașul argentinian ar fi soluția ideală pentru linia mediană a „cetățenilor”, care vor rămâne la finalul acestui sezon fără Bernardo Silva, car și-a anunțat deja plecarea de pe Etihad.

Enzo Fernandez are șanse mari să plece de la Chelsea la finalul acestui sezon, în ciuda faptului că are contract cu gruparea de pe Stamford Bridge până în vara anului 2032.

Manchester City a început deja căutările unui înlocuitor pentru Bernardo Silva, iar jurnaliștii de la The Athletic anunță că fotbalistul argentinian a intrat pe radarul lui Pep Guardiola.

Jucătorul evaluat de Transfermarkt la 90 de milioane de euro a stârnit interesul liderului din Premier League, dar există și o variantă de rezervă în cazul în care negocierile nu vor înainta: Elliot Anderson de la Nottingham Forest.