Home | Fotbal | Premier League | Manchester City pregătește lovitura verii în fotbal! Starul dorit de Real Madrid, principala țintă a lui Pep Guardiola

Daniel Işvanca Publicat: 23 aprilie 2026, 17:53

Comentarii
Pep Guardiola / Profimedia

Manchester City își pregătește deja campania de achiziții pentru sezonul următor, iar în capul listei lui Pep Guardiola se află Enzo Fernandez, jucătorul scos din echipă de Liam Rosenior la Chelsea.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mijlocașul argentinian ar fi soluția ideală pentru linia mediană a „cetățenilor”, care vor rămâne la finalul acestui sezon fără Bernardo Silva, car și-a anunțat deja plecarea de pe Etihad.

Enzo Fernandez, dorit de Pep Guardiola la Manchester City

Enzo Fernandez are șanse mari să plece de la Chelsea la finalul acestui sezon, în ciuda faptului că are contract cu gruparea de pe Stamford Bridge până în vara anului 2032.

Manchester City a început deja căutările unui înlocuitor pentru Bernardo Silva, iar jurnaliștii de la The Athletic anunță că fotbalistul argentinian a intrat pe radarul lui Pep Guardiola.

Jucătorul evaluat de Transfermarkt la 90 de milioane de euro a stârnit interesul liderului din Premier League, dar există și o variantă de rezervă în cazul în care negocierile nu vor înainta: Elliot Anderson de la Nottingham Forest.

Reclamă
Reclamă

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va califica Gică Hagi România la EURO 2028?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Fumatul, limitat pe litoralul românesc. Cum vor fi "reorganizate" plajele în această vară
Observator
Fumatul, limitat pe litoralul românesc. Cum vor fi "reorganizate" plajele în această vară
Singurul motiv pentru care PSD ar putea sesiza CCR după ce a trântit guvernul, pus sub semnul întrebării. Până când are Bolojan putere deplină: „Nu există o altă variantă”
Fanatik.ro
Singurul motiv pentru care PSD ar putea sesiza CCR după ce a trântit guvernul, pus sub semnul întrebării. Până când are Bolojan putere deplină: „Nu există o altă variantă”
19:54

Juventus vrea să dea marea lovitură pe piața transferurilor! Fotbalistul cu 6 titluri în Premier League, așteptat la Torino
19:49

David Popovici, răspuns de mare campion! Nu se grăbeşte să doboare un nou record: “Ştiu că o să îl bat la un moment dat”
19:11

Dinamo – Universitatea Craiova LIVE TEXT (20:30), în semifinalele Cupa României. Pușcaș, titular în premieră. Echipele de start
18:54

David Popovici, aur şi la 200m liber! A doua medalie obţinută la Campionatele Naţionale de la Otopeni 2026
18:53

Numit un „dezastru” la Spurs, Radu Drăgușin poate prinde un nou transfer mare la un gigant al Europei
18:52

VIDEORomânul din Major League Soccer, gol de senzație la 17 ani! A intrat direct în istoria clubului, după un meci nebun
Vezi toate știrile
1 De asta a ajuns Chivu un zeu la Inter! Răspunsul genial când a fost întrebat de scandările fanilor 2 El este antrenorul care „ar face o bijuterie din FCSB”. Înlocuitorul lui Mirel Rădoi activează în Liga 1 3 300.000 de euro pentru un nou contract. Cum l-a convins Gigi Becali pe Chiricheş să semneze: “Eu am spus la nervi” 4 “Nu mai fac ca pe vremuri!” Gigi Becali schimbă abordarea la FCSB, după ce a fost refuzat de Charalambous: “Gata” 5 “Ne poate duce în Europa”. Gheorghe Mustaţă şi-a ales favoritul pentru banca FCSB-ului: “Asta e propunerea mea” 6 Ciprian Deac şi-a dat acordul şi semnează. Ce se întâmplă cu veteranul de la CFR Cluj
Citește și
Cele mai citite
Veste excelentă pentru FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali, după plecarea lui Mirel RădoiVeste excelentă pentru FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali, după plecarea lui Mirel Rădoi
Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice”Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice”
„M-am trezit cu antrenament anulat, mașinile dispărute din bază” Filmul plecării lui Mirel Rădoi de la FCSB„M-am trezit cu antrenament anulat, mașinile dispărute din bază” Filmul plecării lui Mirel Rădoi de la FCSB
Nici nu a venit bine că riscă să plece. Ce se întâmplă cu Puşcaş? Andrei Nicolescu: “Va trebui să luăm o decizie”Nici nu a venit bine că riscă să plece. Ce se întâmplă cu Puşcaş? Andrei Nicolescu: “Va trebui să luăm o decizie”