Nebunie la derby-ul nordului Angliei. Meciul a fost oprit pentru rasism

Bryan Brobbey de la Sunderland după golul decisiv cu Newcastle / Getty Images

Unul dintre cele mai încinse derby-uri din Anglia, Newcastle – Sunderland, a fost stricat de conflictele dintre fani. Meciul a fost precedat de bătăi în afara stadionului, iar incidentele au continuat și în arenă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Meciul a fost oprit pentru scandări rasiste

În timpul celei de-a doua reprize, arbitrul Anthony Taylor a fost informat de jucătorul lui Sunderland, Geertruida, că a fost victima unor scandări rasiste. Meciul era deja oprit pentru ca Sven Botman să primească îngrijiri medicale.

Taylor l-a chemat la marginea terenului pe căpitanul lui Newcastle, Kieran Trippier, să-i atragă atenția asupra incidentului. Inițial, nu era clar ce s-a întâmplat, însă apoi Premier League a confirmat oficial.

„Meciul de astăzi dintre Newcastle United și Sunderland a fost întrerupt temporar în repriza a doua, după o sesizare privind abuzuri discriminatorii venite din tribune, îndreptate către jucătorul lui Sunderland, Lutsharel Geertruida. Acest lucru este în conformitate cu protocolul Premier League împotriva discriminării aplicat pe teren. Incidentul de pe St James’ Park va fi acum investigat în detaliu. Ne exprimăm sprijinul deplin față de jucător și față de ambele cluburi. Rasismul nu își are locul în sportul nostru și nici în societate.

Vom continua să colaborăm cu toate părțile implicate și cu autoritățile pentru a ne asigura că stadioanele noastre sunt un mediu incluziv și primitor pentru toată lumea.” a anunțat Premier League