Nebunie la derby-ul nordului Angliei. Meciul a fost oprit pentru rasism

Sebastian Ujica Publicat: 22 martie 2026, 18:21

Bryan Brobbey de la Sunderland după golul decisiv cu Newcastle / Getty Images

Unul dintre cele mai încinse derby-uri din Anglia, Newcastle – Sunderland, a fost stricat de conflictele dintre fani. Meciul a fost precedat de bătăi în afara stadionului, iar incidentele au continuat și în arenă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Meciul a fost oprit pentru scandări rasiste

În timpul celei de-a doua reprize, arbitrul Anthony Taylor a fost informat de jucătorul lui Sunderland, Geertruida, că a fost victima unor scandări rasiste. Meciul era deja oprit pentru ca Sven Botman să primească îngrijiri medicale.

Taylor l-a chemat la marginea terenului pe căpitanul lui Newcastle, Kieran Trippier, să-i atragă atenția asupra incidentului. Inițial, nu era clar ce s-a întâmplat, însă apoi Premier League a confirmat oficial.

„Meciul de astăzi dintre Newcastle United și Sunderland a fost întrerupt temporar în repriza a doua, după o sesizare privind abuzuri discriminatorii venite din tribune, îndreptate către jucătorul lui Sunderland, Lutsharel Geertruida. Acest lucru este în conformitate cu protocolul Premier League împotriva discriminării aplicat pe teren. Incidentul de pe St James’ Park va fi acum investigat în detaliu. Ne exprimăm sprijinul deplin față de jucător și față de ambele cluburi. Rasismul nu își are locul în sportul nostru și nici în societate.

Vom continua să colaborăm cu toate părțile implicate și cu autoritățile pentru a ne asigura că stadioanele noastre sunt un mediu incluziv și primitor pentru toată lumea.” a anunțat Premier League

Reclamă
Reclamă

Sunderland a câștigat cu 2-1 pe terenul lui Newcastle, cu un gol reușit de Brobbey în minutul 90.

Reclamă
Recomandări

Cine ar trebui să formeze cuplul de fundaşi centrali la naţionala României pentru meciul cu Turcia?

Citește și:
Cum ajung studenții români să câștige sute de dolari pe zi în SUA: "Peste 15.000 $, pe vară, fraților!"
Observator
Cum ajung studenții români să câștige sute de dolari pe zi în SUA: "Peste 15.000 $, pe vară, fraților!"
Elvir Koljic, mărul discordiei în direct. „Și-a luat Rapid jucător de un-doi-uri” / „E adevărat că nu are cifre”
Fanatik.ro
Elvir Koljic, mărul discordiei în direct. „Și-a luat Rapid jucător de un-doi-uri” / „E adevărat că nu are cifre”
19:04

Panică înainte de Turcia – România. Ionuț Radu s-a prăbușit pe gazon la meciul lui Celta
19:01

S-a întâmplat după 91 de ani! Tottenham, record negativ în Premier League, după 0-3 cu Nottingham Forest
18:50

LIVE SCOREProbleme pentru Lucescu înainte de Turcia: Dennis Man a jucat 45 de minute, Ionuț Radu a luat 4 goluri, Drăguşin – rezervă!
18:39

VIDEOVirgil Ghiţă ştie care este avantajul României în faţa Turciei: “Cred că este un minus pentru ei”
18:32

Ikast – Gloria Bistrița 34-35. Victorie fantastică pentru liderul din Liga Florilor, în optimile Ligii Campionilor
17:50

LIVE SCOREArsenal – Man City. Arteta și Guardiola luptă pentru primul trofeu, pe Wembley
1 Gigi Becali a pierdut omul lui de încredere la FCSB. Ce e nevoit să facă din nou patronul 2 Mirel Rădoi a încalcat regulilele la meciul cu UTA. De ce FCSB va scăpa fără sancțiuni 3 NEWS ALERTConvocare de urgenţă la echipa naţională! Jucătorul chemat de Mircea Lucescu pentru Turcia – România 4 Reacţia lui Mirel Rădoi după ce Gigi Becali l-a criticat pe Daniel Bîrligea! Ce a spus antrenorul despre atacant 5 L-a dat afară! Dan Șucu, decizie radicală la Rapid 6 Jucătorul care e out de la FCSB! Decizia luată de Mirel Rădoi spune totul
Au fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan BurleanuAu fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan Burleanu
Decizia luată de UEFA în privinţa lui Istvan Kovacs, după gafa uriaşă din Rapid – Dinamo 3-2Decizia luată de UEFA în privinţa lui Istvan Kovacs, după gafa uriaşă din Rapid – Dinamo 3-2
Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat”Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat”
Valeriu Argăseală, apariție publică rară la alegerile FRF. Cum arată acum președintele FCSB-ului, grav bolnavValeriu Argăseală, apariție publică rară la alegerile FRF. Cum arată acum președintele FCSB-ului, grav bolnav