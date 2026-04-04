Pep Guardiola le arată uşa jucătorilor nemulţumiţi de la Manchester City: “Dacă nu e fericit, trebuie să plece”

Pep Guardiola, antrenorul lui Manchester City, spune că jucătorii nemulţumiţi pot părăsi clubul, dar speră că mijlocaşul Rodri va rămâne.

În timpul pauzei internaţionale, fostul jucător al lui Atletico Madrid, Rodri, a declarat că ar lua în considerare o mutare la rivalii din oraş, Real, deoarece „nu poţi refuza cele mai bune cluburi din lume”.

Pep Guardiola: “Rodri a demonstrat cât de ataşat şi de apropiat este de Manchester City”

Căpitanul echipei naţionale a Spaniei, în vârstă de 29 de ani, a jucat 293 de meciuri pentru City de când s-a alăturat echipei în 2019, iar contractul său expiră vara viitoare.

„Nu există niciun jucător care să refuze şansa de a juca pentru Real Madrid”, a declarat Guardiola.

„Întotdeauna mi-am dorit ca Rodri să rămână cât mai mult timp posibil la acest club, pentru că este un jucător incredibil, de top, dar viaţa fiecăruia îi aparţine”, a mai spus el.