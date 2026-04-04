Pep Guardiola le arată uşa jucătorilor nemulţumiţi de la Manchester City: “Dacă nu e fericit, trebuie să plece”

Pep Guardiola, antrenorul lui Manchester City, spune că jucătorii nemulţumiţi pot părăsi clubul, dar speră că mijlocaşul Rodri va rămâne.
În timpul pauzei internaţionale, fostul jucător al lui Atletico Madrid, Rodri, a declarat că ar lua în considerare o mutare la rivalii din oraş, Real, deoarece „nu poţi refuza cele mai bune cluburi din lume”.
Pep Guardiola: “Rodri a demonstrat cât de ataşat şi de apropiat este de Manchester City”
Căpitanul echipei naţionale a Spaniei, în vârstă de 29 de ani, a jucat 293 de meciuri pentru City de când s-a alăturat echipei în 2019, iar contractul său expiră vara viitoare.
„Nu există niciun jucător care să refuze şansa de a juca pentru Real Madrid”, a declarat Guardiola.
„Întotdeauna mi-am dorit ca Rodri să rămână cât mai mult timp posibil la acest club, pentru că este un jucător incredibil, de top, dar viaţa fiecăruia îi aparţine”, a mai spus el.
Rodri a câştigat Balonul de Aur în 2024, dar a ratat aproape tot sezonul trecut din cauza unei accidentări la genunchi, iar City nu a reuşit să câştige niciun trofeu important pentru prima dată în opt ani.
A ratat o mare parte din acest sezon din cauza unei probleme la muşchii ischiogambieri, dar a jucat 28 de meciuri în toate competiţiile, ajutând echipa să câştige Cupa Carabao împotriva Arsenal pe Wembley.
În perioada petrecută la City, Rodri a câştigat patru titluri de campion al Premier League, Liga Campionilor, FA Cup şi trei Cupe ale Ligii.
Rodri a declarat anterior pentru presa spaniolă: „Au fost mulţi jucători care au urmat această cale (n.r. jucând pentru Atletico şi Real). Nu imediat, ci în timp. Pentru mine, nu poţi refuza cele mai bune cluburi din lume.”
Guardiola a spus că Rodri a demonstrat de-a lungul timpului „cât de ataşat şi de apropiat este” de City, iar „contribuţia sa a fost uriaşă”.
Antrenorul a confirmat că „absolut” nu i-ar sta în cale mijlocaşului dacă acesta ar dori să plece, adăugând: “Organizaţia clubului este mai presus de noi toţi – dacă un jucător nu este fericit, trebuie să plece, iar noi continuăm la fel ca întotdeauna dacă sunt fericiţi – şi cred că el este fericit.”
„Dacă nu este fericit, trebuie doar să bată la uşa directorului sportiv, să accepte o ofertă pe măsura calităţilor sale incredibile şi, după aceea, nu va mai aparţine clubului – ci doar lui însuşi. Ştiu ce vrea clubul. M-au informat ce vor de la Rodri – şi anume să rămână, să rămână, să rămână. Am avut întotdeauna o impresie pozitivă în privinţa asta, dar, în final, nu ştiu.”
