Eroii Campionatului Mondial | Fabio Cannavaro: Când “Zidul Berlinului” s-a înălțat din nou la World Cup 2006

Eșecuri repetate la naționala mare a Italiei

În ceea ce privește echipa mare, fundașul a debutat pe 21 ianuarie 1997, într-un duel contra Irlandei de Nord. Până ca Fabio Cannavaro să conducă Italia spre titlul mondial din 2006, a avut de îndurat eșec după eșec, unul fiind extrem de dureros.

În 1998, “Squadra Azzurra” a fost eliminată de Franța în sferturi la loviturile de departajare urmând ca la EURO 2000 a capitulat în finală în fața aceleiași naționale după un gol de aur marcat de Trezeguet. În 2002, Italia a fost învinsă în optimi de Coreea de Sud după un meci extrem de controversat, iar la EURO 2004 naționala din “cizmă” a trăit o dezamăgire când nu a trecut de o grupă din care mai făceau parte Suedia, Danemarca și Bulgaria.

Drumul spre titlul Mondial din 2006

În cele din urmă a venit Mondialul din 2006, unde Italia avea să scrie istorie cu Fabio Cannavaro căpitan. Echipa pregătită pe atunci de Marcello Lippi a terminat grupa sa pe primul loc, după 2-0 cu Ghana, 1-1 cu SUA și 2-0 contra Cehiei.

A urmat o victorie dramatică obținută în fața Australiei, cu un gol al lui Francesco Totti în minutul 90+5 după un penalty controversat acordat “Squadrei Azzurra”. În sferturi, Italia a învins fără mari emoții Ucraina cu 3-0, însă în penultimul act avea să dispute un “război” la Dortmund în fața țării gazdă, Germania.

Cele două naționale au fost inseparabile după 90 de minute, iar partida a intrat în prelungiri și părea că va merge chiar la loviturile de departajare. Până în minutul 119, când Fabio Grosso a marcat cu un gol la colțul lung dintr-o pasă oferită de Andrea Pirlo.

Fundașul nu avea să stabilească scorul final, pentru că în minutul 120+1 Alessandro Del Piero a marcat pentru 2-0 în urma unei faze în care Cannavaro a ieșit perfect din defensivă și și-a pus echipa pe contraatac.

Iconic goal of Alessandro Del Piero vs Germany at the 2006 WC semifinals. What happened to that Italy… 🇮🇹💔 pic.twitter.com/FeEu9N6TYH

— 2000s Football ⚽ (@00sFootb4ll) March 31, 2026

Fabio Cannavaro, “Zidul Berlinului”

Astfel, Italia și-a asigurat “biletul” pentru o finală de Cupă Mondială contra Franței lui Zinedine Zidane pe Olympiastadion, din Berlin. Meciul a fost unul istoric, cu Zidane și Materazzi marcând, după care cei doi fiind implicați în momentul care l-a făcut pe “Zizou” să fie eliminat.

La loviturile de departajare, Italia s-a impus cu 5-3, iar omul turneului a fost ales Zidane. În ciuda acestui fapt, fotbalistul care a reușit să își conducă echipa spre victorie a fost căpitanul Fabio Cannavaro, care datorită prestației sale din ultimul act a fost poreclit “Zidul Berlinului”.

Retras în 2011 din cariera de fotbalist, Cannavaro a rămas în memoria colectivă a suporterilor pentru capacitatea sa de a juca excelent în defensivă deși avea o înălțime de 1,76 metri. Fabio a ieșit în evidență prin inteligența sa tactică, rezistența sa și o viteză atipică pentru un stoper.

Înălțimea sa nu l-a făcut să nu aibă un joc aerian bun, excelând și la acest capitool, alături de o forță și o versatilitate în joc.

Acum, Cannavaro va veni la World Cup 2026 din postura de selecționer al Uzbekistanului, echipă care face parte din Grupa K, alături de Columbia, RD Congo și Portugalia.