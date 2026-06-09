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Eroii Campionatului Mondial | Fabio Cannavaro: Când “Zidul Berlinului” s-a înălțat din nou la World Cup 2006

Andrei Nicolae Publicat: 9 iunie 2026, 14:49

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Eroii Campionatului Mondial | Fabio Cannavaro: Când Zidul Berlinului s-a înălțat din nou la World Cup 2006

Fabio Cannavaro, cu trofeul Cupei Mondiale / Getty Images

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Un jucător de 1,76 m nu ar fi avut “voie” să fie un fundaș central atât de bun pe cât a fost el. Fabio Cannavaro a decis însă să sfideze toate aceste stereotipuri și a devenit unul dintre cei mai mari stoperi din istorie și mai mult decât atât, să cucerească World Cup 2006 alături de Italia, devenind “Zidul Berlinului”.

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“Eroii Campionatului Mondial” este o serie de materiale unde jurnaliștii AntenaSport analizează vedetele fiecărei ediții de World Cup, începând cu cea din 1930 până la cea din 2022. Care a fost povestea lor de viață, dar și care a fost aportul lor la turneul final la care au participat și la care au ieșit în evidență atât de mult?

Materialele realizate în cadrul seriei “Eroii Campionatului Mondial”:

Copilul de mingi de la Napoli

Fabio Cannavaro s-a născut pe data de 13 septembrie 1973 la Napoli. A fost crescut de Pasquale Cannavaro, funcționar bancar și fotbalist la o echipă din eșaloanele inferioare din Italia, și de Gelsomina Costanzo, menajeră.

Primele contacte cu fotbalul ale lui Fabio au apărut pe stadionul lui Napoli, echipa sa favorită din copilărie, unde era copil de mingi. Pe San Paolo, tânărul a avut ocazia să îl vadă pe teren pe Diego Armando Maradona și s-a îndrăgostit de acest sport.

Cannavaro a jucat inițial la nivel de juniori pentru o echipă numită Bagnoli, însă la scurt timp după a fost luat în vizor de scouteri de la Napoli, ajungând la formația de lângă Vezuviu. Prima dată, Fabio a evoluat pe postul de mijlocaș, însă antrenorul său de atunci a decis să îl mute în spate, în defensivă, unde a ajuns să scrie istorie.

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Momentul în care l-a pus la pământ pe Maradona

După patru ani petrecuți la Napoli la juniori între 1988 și 1992, Cannavaro a fost promovat la echipa mare. Acolo s-a petrecut un moment în care a demonstrat că nu se teme de nimeni și nimic deși înățlimea sa nu îl ajuta să se impună neapărat în centrul defensivei.

La un antrenament, Fabio a intrat puternic prin alunecare la idolul lui Napoli, Diego Armando Maradona, episod care i-a înfuriat pe colegii săi, dar și pe cei din staff. Cu toate acestea, Cannavaro a fost apărat chiar de “El Pibe de Oro”, care l-a felicitat pentru curaj și i-a oferit ghetele sale fundașului italian. Debutul la echipa mare a lui Napoli a venit pe 7 martie 1993, într-un eșec suferit de echipa sa într-un derby cu Juventus, scor 3-4.

În ceea ce privește echipa națională, Cannavaro a cunoscut succesul cu “Squadra Azzurra” încă de la tineret, câștigând titlul european la Under-21 în 1994 și 1996, perioadă în care a dezvoltat un parteneriat în defensivă cu Alessandro Nesta.

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Fabio Cannavaro, în tricoul lui Napoli / Profimedia
Fabio Cannavaro, în tricoul lui Napoli / ProfimediaDecember 19; 1993 – Football : Italian championship 1993 1994 ; 16Day ; match between Parma 1-3 Napoli at Ennio Tardini Stadium ; Parma, Italy; ;( photo by aicfoto)(ITALY) [0855],Image: 752632929, License: Rights-managed, Restrictions: No third party sales, Model Release: no , Credit line: Maurizio Borsari / AFLO / Profimedia

Eșecuri repetate la naționala mare a Italiei

În ceea ce privește echipa mare, fundașul a debutat pe 21 ianuarie 1997, într-un duel contra Irlandei de Nord. Până ca Fabio Cannavaro să conducă Italia spre titlul mondial din 2006, a avut de îndurat eșec după eșec, unul fiind extrem de dureros.

În 1998, “Squadra Azzurra” a fost eliminată de Franța în sferturi la loviturile de departajare urmând ca la EURO 2000 a capitulat în finală în fața aceleiași naționale după un gol de aur marcat de Trezeguet. În 2002, Italia a fost învinsă în optimi de Coreea de Sud după un meci extrem de controversat, iar la EURO 2004 naționala din “cizmă” a trăit o dezamăgire când nu a trecut de o grupă din care mai făceau parte Suedia, Danemarca și Bulgaria.

 

Drumul spre titlul Mondial din 2006

În cele din urmă a venit Mondialul din 2006, unde Italia avea să scrie istorie cu Fabio Cannavaro căpitan. Echipa pregătită pe atunci de Marcello Lippi a terminat grupa sa pe primul loc, după 2-0 cu Ghana, 1-1 cu SUA și 2-0 contra Cehiei.

A urmat o victorie dramatică obținută în fața Australiei, cu un gol al lui Francesco Totti în minutul 90+5 după un penalty controversat acordat “Squadrei Azzurra”. În sferturi, Italia a învins fără mari emoții Ucraina cu 3-0, însă în penultimul act avea să dispute un “război” la Dortmund în fața țării gazdă, Germania.

Cele două naționale au fost inseparabile după 90 de minute, iar partida a intrat în prelungiri și părea că va merge chiar la loviturile de departajare. Până în minutul 119, când Fabio Grosso a marcat cu un gol la colțul lung dintr-o pasă oferită de Andrea Pirlo.

Fundașul nu avea să stabilească scorul final, pentru că în minutul 120+1 Alessandro Del Piero a marcat pentru 2-0 în urma unei faze în care Cannavaro a ieșit perfect din defensivă și și-a pus echipa pe contraatac.

Fabio Cannavaro, “Zidul Berlinului”

Astfel, Italia și-a asigurat “biletul” pentru o finală de Cupă Mondială contra Franței lui Zinedine Zidane pe Olympiastadion, din Berlin. Meciul a fost unul istoric, cu Zidane și Materazzi marcând, după care cei doi fiind implicați în momentul care l-a făcut pe “Zizou” să fie eliminat.

La loviturile de departajare, Italia s-a impus cu 5-3, iar omul turneului a fost ales Zidane. În ciuda acestui fapt, fotbalistul care a reușit să își conducă echipa spre victorie a fost căpitanul Fabio Cannavaro, care datorită prestației sale din ultimul act a fost poreclit “Zidul Berlinului”.

Retras în 2011 din cariera de fotbalist, Cannavaro a rămas în memoria colectivă a suporterilor pentru capacitatea sa de a juca excelent în defensivă deși avea o înălțime de 1,76 metri. Fabio a ieșit în evidență prin inteligența sa tactică, rezistența sa și o viteză atipică pentru un stoper.

Înălțimea sa nu l-a făcut să nu aibă un joc aerian bun, excelând și la acest capitool, alături de o forță și o versatilitate în joc.

Acum, Cannavaro va veni la World Cup 2026 din postura de selecționer al Uzbekistanului, echipă care face parte din Grupa K, alături de Columbia, RD Congo și Portugalia.

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