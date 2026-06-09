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Dai un ban și te vezi pe tabelă! Anunțul făcut de FIFA: cât trebuie să plătească fanii

Sebastian Ujica Publicat: 9 iunie 2026, 15:02

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Dai un ban și te vezi pe tabelă! Anunțul făcut de FIFA: cât trebuie să plătească fanii

Stadionul din Kansas va organiza 6 partide la Campionatul Mondial / Getty Images

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FIFA a anunțat un nou program numit „Super shoutout” prin care tabela va afișa numele fanilor înainte de meciurile de la Campionatul Mondial. Contra-cost, desigur.

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World Cup 2026, prima ediţie de Cupă Mondială care va avea la start 48 de echipe, va începe pe 11 iunie, urmând ca finala să se dispute pe 19 iulie. Toate meciurile de la turneul final găzduit de Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic vor fi transmise în Universul Antena.

Numele fanilor, afișat pe tabelă

FIFA a listat toate cele 72 de partide din faza grupelor iar fanii pot intra să cumpere spațiu pe tabelă unde va fi afișat numele fiecăruia. Prețul: 79 de dolari, înainte de taxe.

Ce promite pagina de promovare a programului? Că numele va fi afișat „în timpul meciului”, ”la momentul potrivit în meciul potrivit”. Însă ulterior în zona de termeni și condiții este specificat că acest program va rula înainte de startul partidelor.

FIFA mai menționează că spațiul este limitat și este oferit în funcție de cronologie, dar și că „durata nu este garantată”. Utilizatorii nu pot selecta o oră la care să le fie afișat numele pe tabelă. Există o limită de 4 „shoutouts” pentru fiecare utilizator.

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Slot-urile sunt disponibile până cu 72 de ore înainte de startul partidei și utilizatorul nu este taxat până când FIFA aprobă mesajul.

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Pe ce loc va termina Nuno Campos cu Dinamo în primul sezon?

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