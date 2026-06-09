Florentino Perez, lovitură de 100 de milioane la două zile după ce a fost reales președinte la Real Madrid

Brandul Real Madrid continuă să fie cel mai puternic din fotbalul la nivel de club. Drept dovadă, acordul la un nivel record pe care l-a obținut clubul spaniol cu cei de la Fly Emirates, principalul sponsor de pe tricourile „galacticilor”.

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Noul acord este valabil până în 2031 și este superior precedentului.

Au bătut palma pentru 100 de milioane

Colaborarea dintre Real Madrid și Fly Emirates a început în 2011, iar din 2011 numele companiei se află pe tricoul de joc al Realului. Precedenta înțelegere era de 80 de milioane de euro, însă Real va obține 100 de milioane prin noul contract.

„Real Madrid și Emirates și-au prelungit parteneriatul, astfel încât cea mai mare companie aeriană internațională din lume să rămână sponsorul principal al clubului până în 2031, consolidând o colaborare care va ajunge să se întindă pe aproape două decenii” este anunțul oficial făcut de cele două companii.

Cei de la Real Madrid au specificat că acest parteneriat cu Fly Emirates devine în urma acestui nou acord cel mai de durată sponsor de echipament din istoria La Liga.