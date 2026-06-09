Home | Fotbal | La Liga | Florentino Perez, lovitură de 100 de milioane la două zile după ce a fost reales președinte la Real Madrid

Florentino Perez, lovitură de 100 de milioane la două zile după ce a fost reales președinte la Real Madrid

Sebastian Ujica Publicat: 9 iunie 2026, 13:38

Comentarii
Florentino Perez, lovitură de 100 de milioane la două zile după ce a fost reales președinte la Real Madrid

Vinicius, în timpul unui meci / Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Brandul Real Madrid continuă să fie cel mai puternic din fotbalul la nivel de club. Drept dovadă, acordul la un nivel record pe care l-a obținut clubul spaniol cu cei de la Fly Emirates, principalul sponsor de pe tricourile „galacticilor”.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Noul acord este valabil până în 2031 și este superior precedentului.

Au bătut palma pentru 100 de milioane

Colaborarea dintre Real Madrid și Fly Emirates a început în 2011, iar din 2011 numele companiei se află pe tricoul de joc al Realului. Precedenta înțelegere era de 80 de milioane de euro, însă Real va obține 100 de milioane prin noul contract.

„Real Madrid și Emirates și-au prelungit parteneriatul, astfel încât cea mai mare companie aeriană internațională din lume să rămână sponsorul principal al clubului până în 2031, consolidând o colaborare care va ajunge să se întindă pe aproape două decenii” este anunțul oficial făcut de cele două companii.

Cei de la Real Madrid au specificat că acest parteneriat cu Fly Emirates devine în urma acestui nou acord cel mai de durată sponsor de echipament din istoria La Liga.

Reclamă
Reclamă

Real Madrid a fost numărul 1 în 2025 în ceea ce privește veniturile comerciale care au ajuns la 594 de milioane de euro.

De ce 2,5 milioane de locuinţe din România stau goaleDe ce 2,5 milioane de locuinţe din România stau goale
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe ce loc va termina Nuno Campos cu Dinamo în primul sezon?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Şoferul de TIR care a lovit 8 maşini ar fi avut o criză diabetică. Poliţiştii locali l-au tratat cu o bătaie
Observator
Şoferul de TIR care a lovit 8 maşini ar fi avut o criză diabetică. Poliţiştii locali l-au tratat cu o bătaie
Gigi Becali a rezolvat primul transfer la FCSB! Brazilianul a fost cumpărat cu 450.000 de euro. Exclusiv
Fanatik.ro
Gigi Becali a rezolvat primul transfer la FCSB! Brazilianul a fost cumpărat cu 450.000 de euro. Exclusiv
15:14

Gigi Becali face anunțul despre posibilul transfer al lui Florinel Coman: “Dacă se întâmplă asta, vine la mine”
15:02

Dai un ban și te vezi pe tabelă! Anunțul făcut de FIFA: cât trebuie să plătească fanii
14:49

Eroii Campionatului Mondial | Fabio Cannavaro: Când “Zidul Berlinului” s-a înălțat din nou la World Cup 2006
14:23

Alibec poate rămâne în Liga 1! Oferta primită de atacantul de 35 de ani: „Trebuie să-l convingem!”
13:11

Decizia luată de Barcelona, dacă jucătorul pe care Florentino Perez dă 150 de milioane de euro este Julian Alvarez
12:55

Dorinel Munteanu a semnat cu noua echipă: “Am acceptat fără ezitare”
Vezi toate știrile
1 Nuno Campos începe revoluţia la Dinamo. Decizie drastică luată de înlocuitorul lui Zeljko Kopic 2 Jucătorul dorit de Dinamo a rămas liber de contract 3 Laurenţiu Reghecampf şi-a dat acordul. Clubul cu care semnează 4 Neluțu Varga a dat lovitura! Legenda celor de la FC Porto vine să antreneze CFR Cluj. De ce depinde totul 5 E gata! Decizia finală luată de Gaziantep în ceea ce-l privește pe Mirel Rădoi 6 Fundaş din Franţa pentru FCSB. Transferul a fost deja anunţat: “Nu va pleca gratis”. Şi Mihai Stoica confirmă!
Citește și
Cele mai citite
Ajunge Marius Şumudică la CFR Cluj? Anunţul clar făcut de Neluţu VargaAjunge Marius Şumudică la CFR Cluj? Anunţul clar făcut de Neluţu Varga
Ioan Ovidiu Sabău s-a înţeles cu clubul şi revine pe banca tehnică!Ioan Ovidiu Sabău s-a înţeles cu clubul şi revine pe banca tehnică!
Plecat de la Dinamo şi dorit de FCSB, Kennedy Boateng a semnatPlecat de la Dinamo şi dorit de FCSB, Kennedy Boateng a semnat
Nuno Campos începe revoluţia la Dinamo. Decizie drastică luată de înlocuitorul lui Zeljko KopicNuno Campos începe revoluţia la Dinamo. Decizie drastică luată de înlocuitorul lui Zeljko Kopic