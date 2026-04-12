Spurs a ajuns pe loc de retrogradare. Decizia lui De Zerbi cu Drăgușin, la primul meci pe bancă

Spurs a suferit o nouă înfrângere în Premier League, a 16-a, pe terenul celor de la Sunderland. A fost 1-0 pentru gazde după reușita lui Mukiele din minutul 61. În urma acestui rezultat, Spurs rămâne pe locul 18 în clasament, poziție care duce în Championship.
Etapa a mers cum nu se putea mai rău pentru Spurs: toate rivalele au făcut puncte. West Ham a câștigat cu 4-0 cu Wolves și are 2 puncte peste, Nottingham Forest a făcut egal cu Aston Villa, iar Leeds joacă luni cu Manchester United.
De Zerbi nu s-a bazat pe Drăgușin
La primul meci pe bancă, Roberto De Zerbi a ales să folosească echipa cea mai experimentată. În centrul apărării a început cu Romero și Van der Ven, în timp ce Radu Drăgușin a rămas pe banca de rezerve.
Iar De Zerbi a arătat că Drăgușin este doar a patra opțiune în planurile sale în acest moment în minutul 61 când Romero s-a accidentat după o coliziune cu Kinsky. Fundașul argentinian nu a mai putut continua. De Zerbi l-a înlocuit însă cu Danso.
Spurs joacă etapa următoare pe propriul teren cu Brighton, pentru ca apoi să meargă pe terenul ultimei clasate, Wolverhampton.
