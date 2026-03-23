The Weeknd mută fotbalul de pe Wembley. Supercupa nu se va disputa în Anglia

Primul meci dintr-un nou sezon are loc în mod tradițional în UK pe Wembley, între câștigătoarea titlului și câștigătoarea Cupei Anglie. Sau ocupanta locului doi, dacă o echipă a făcut eventul. Sezonul viitor însă finala are loc la Cardiff, anunță FA.

Wembley, blocat de concerte

Arena Wembley are o vară plină de concerte. Harry Styles, My Chemical Romance, Bruno Mars sau Bon Jovi vor susține concerte, însă marea problemă pentru fotbal este The Weeknd. Artistul american are concerte în fiecare zi, de pe 14 până pe 19 august.

Supercupa Angliei va avea loc pe 15 sau 16 august, astfel că meciul a fost mutat la Cardiff. Stadionul Principality a găzduit 6 ediții, între 2001 și 2006, când Wembley era reconstruit. Supercupa Angliei a mai fost mutată în ultimii ani: în 2012 pe Villa Park din cauza Jocurilor Olimpice, și în 2022 pe King Power Stadium din Leicester deoarece pe Wembley avea loc finala Campionatului European Feminin.