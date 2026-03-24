Veste cumplită pentru Arsenal! Mikel Arteta l-a pierdut pe jucătorul de 70 de milioane de euro

Arsenal are un avans de 9 puncte față de Manchester City în Premier League, însă gruparea antrenată de Pep Guardiola are și un meci mai puțin disputat.

Orice punct este uriaș în lupta la titlu din Anglia și fiecare jucător își aduce aportul la îndeplinirea unui obiectiv atât de așteptat la Londra. În această ultimă parte a sezonului, Mikel Arteta a pierdut un titular.

Eberechi Eze s-a accidentat și va lipsi o lună de pe gazon

Arsenal este tot mai aproape de câștigarea unui titlu așteptat din anul 2004, iar „tunarii” mai au doar câteva meciuri până la îndeplinirea acestui obiectiv atât de important.

Mikel Arteta va avea nevoie de toți jucătorii pentru a câștiga titlul, însă tehnicianul formației londoneze a primit o veste cumplită la începutul pauzei internaționale.

Eberechi Eze a suferit o accidentare la gambă, iar perioada de absență estimată de către cei de la BBC este cuprinsă între 4 și 6 săptămâni. 6 goluri și două pase decisive are englezul în Premier League, adus pentru aproape 70 de milioane de euro.