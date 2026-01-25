Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Xabi Alonso a avut prima discuţie cu Liverpool! Răspunsul dat de fostul antrenor de la Real Madrid - Antena Sport

Home | Fotbal | Premier League | Xabi Alonso a avut prima discuţie cu Liverpool! Răspunsul dat de fostul antrenor de la Real Madrid

Xabi Alonso a avut prima discuţie cu Liverpool! Răspunsul dat de fostul antrenor de la Real Madrid

Alex Masgras Publicat: 25 ianuarie 2026, 14:33

Comentarii
Xabi Alonso a avut prima discuţie cu Liverpool! Răspunsul dat de fostul antrenor de la Real Madrid

Xabi Alonso şi Arne Slot, la finalul meciului Liverpool - Bayer Leverkusen / Profimedia

Xabi Alonso a fost demis de Real Madrid după finala Supercupei Spaniei pierdută în faţa Barcelonei. Chiar dacă vrea să ia o pauză după experienţa nefericită de pe Santiago Bernabeu, fostul mijlocaş nu duce lipsă de oferte. Liverpool, echipă la care a evoluat ca jucător, l-ar dori pe Alonso pe banca tehnică.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Arne Slot, actualul antrenor al “cormoranilor”, se află într-o situaţie complicată. Titlul cucerit sezonul trecut este dat uitării, iar rezultatele nesatisfăcătoare din acest sezon l-au pus într-o poziţie periculoasă.

Xabi Alonso a avut o primă discuţie cu Liverpool

Victoria de la mijlocul săptămânii din UEFA Champions League de pe terenul lui Marseille a fost umbrită de eşecul de sâmbătă seară, de pe terenul lui Bournemouth. “Cireşele” au câştigat în prelungiri partida cu Liverpool, scor 3-2.

În urma acestui eşec, discuţiile legate de viitorul lui Arne Slot pe Anfield şi înlocuirea acestuia cu Xabi Alonso au reapărut pe ordinea de zi în Anglia şi chiar şi în Spania.

Potrivit celor de la AS.com, Liverpool l-a contactat deja pe Xabi Alonso, iar discuţia a fost una cât se poate de directă. Codnucerea “cormoranilor” s-a interesat de disponibilitatea lui Xabi Alonso, în cazul în care Arne Slot nu va mai continua pe banca echipei. Chiar dacă viitorul antrenorului olandez nu a fost stabilit, conducerea lui Liverpool a vrut să aibă din timp la dispoziţie o alternativă, în cazul în care ajunge să se despartă de antrenorul care a adus titlul sezonul trecut.

Reclamă
Reclamă

După 23 de meciuri, Liverpool este pe locul 4, cu 36 de puncte, dar poate pierde această poziţie până la finalul etapei. Duminică joacă Manchester United şi Chelsea, urmăritoarele sale. Echipa de pe Old Trafford joacă pe terenul lui Arsenal şi are 35 de puncte, în timp ce londonezii joacă pe terenul lui Crystal Palace.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga derby-ul dintre FCSB şi CFR?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Momentul în care Alex Pretti este împușcat de agenții federali în Minneapolis. Victima era cetăţean american
Observator
Momentul în care Alex Pretti este împușcat de agenții federali în Minneapolis. Victima era cetăţean american
„Rapid a făcut transferurile iernii cu Moruțan și cu Paraschiv”. Fostul tehnician din Giulești vede echipa în lupta la titlu. Exclusiv
Fanatik.ro
„Rapid a făcut transferurile iernii cu Moruțan și cu Paraschiv”. Fostul tehnician din Giulești vede echipa în lupta la titlu. Exclusiv
16:32
Salariu de 3 milioane de euro pentru Gică Hagi. Negocieri în Grecia, Turcia şi Arabia Saudită
16:21
Petrolul – Farul 0-1. Victorie mare pentru constănţeni, care au egalat-o la puncte pe FCSB
16:14
Răspunsul final dat de Dinamo, după interesul pentru Alexandru Musi. Ce se întâmplă cu jucătorul
15:54
Colorado Avalanche – Toronto Maple Leafs LIVE VIDEO (20:30). Cea mai bună echipă din NHL caută să îşi regăsească forma
15:49
Denis Alibec, OUT de pe lista LPF! FCSB i-a arătat “ușa din spate” atacantului său
15:12
FotoDenis Drăguș, prima realizare de la revenirea la Gaziantep. Atacantul, assist pentru golul lui Deian Sorescu
Vezi toate știrile
1 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. AS Roma a transferat extrema lui Dan Șucu 2 Pensia umilitoare pe care o primeşte Mihai Neșu de la statul român. “Mi-e și rușine” 3 Control antidoping după Universitatea Craiova – FC Botoșani. Patru jucători vizați 4 “Înţepat” de Mourinho, Cristi Chivu i-a dat replica celebrului antrenor portughez! 5 A venit oferta de 23 de milioane de euro pentru Radu Drăguşin. De ce românul a refuzat transferul 6 Adrian Porumboiu a dat verdictul în lupta la titlu din Liga 1. Echipa scoasă din calcule: “Nu o văd”
Citește și
Cele mai citite
Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes”Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes”
Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”
Atacant de 2 milioane de euro la FCSB, după ruşinea de la Zagreb. Gigi Becali a făcut anunţulAtacant de 2 milioane de euro la FCSB, după ruşinea de la Zagreb. Gigi Becali a făcut anunţul
Transferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi ItaliaTransferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi Italia