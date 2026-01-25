Xabi Alonso a avut prima discuţie cu Liverpool! Răspunsul dat de fostul antrenor de la Real Madrid - Antena Sport

Xabi Alonso a fost demis de Real Madrid după finala Supercupei Spaniei pierdută în faţa Barcelonei. Chiar dacă vrea să ia o pauză după experienţa nefericită de pe Santiago Bernabeu, fostul mijlocaş nu duce lipsă de oferte. Liverpool, echipă la care a evoluat ca jucător, l-ar dori pe Alonso pe banca tehnică.

Arne Slot, actualul antrenor al “cormoranilor”, se află într-o situaţie complicată. Titlul cucerit sezonul trecut este dat uitării, iar rezultatele nesatisfăcătoare din acest sezon l-au pus într-o poziţie periculoasă.

Xabi Alonso a avut o primă discuţie cu Liverpool

Victoria de la mijlocul săptămânii din UEFA Champions League de pe terenul lui Marseille a fost umbrită de eşecul de sâmbătă seară, de pe terenul lui Bournemouth. “Cireşele” au câştigat în prelungiri partida cu Liverpool, scor 3-2.

În urma acestui eşec, discuţiile legate de viitorul lui Arne Slot pe Anfield şi înlocuirea acestuia cu Xabi Alonso au reapărut pe ordinea de zi în Anglia şi chiar şi în Spania.

Potrivit celor de la AS.com, Liverpool l-a contactat deja pe Xabi Alonso, iar discuţia a fost una cât se poate de directă. Codnucerea “cormoranilor” s-a interesat de disponibilitatea lui Xabi Alonso, în cazul în care Arne Slot nu va mai continua pe banca echipei. Chiar dacă viitorul antrenorului olandez nu a fost stabilit, conducerea lui Liverpool a vrut să aibă din timp la dispoziţie o alternativă, în cazul în care ajunge să se despartă de antrenorul care a adus titlul sezonul trecut.