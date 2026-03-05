"O singură echipă a încercat să joace fotbal". Arsenal, făcută praf într-un discurs furibund de 15 minute - Antena Sport

Arsenal s-a impus la limită în fața lui Brighton în cea mai recentă etapă din Premier League și s-a distanțat provizoriu la șapte puncte de Manchester City, care s-a încurcat cu Nottingham Forest, scor 2-2. După victoria “tunarilor” cu 1-0 contra echipei lui Fabian Hurzeler, antrenorul neamț nu i-a menajat deloc pe elevii lui Mikel Arteta.

Arsenal a făcut un pas extrem de important spre primul titlul după 22 de ani la capătul unei etape în care formația din nordul Londrei a făcut ce trebuia și a beneficiat și de un rezultat favorabil. Pe Amex Stadium, “tunarii” au câștigat cu 1-0 în fața lui Brighton grație unui gol marcat de Bukayo Saka la capătul unui meci în care “pescărușii” au avut un xG (rată de goluri așteptate) de aproape două ori mai mare decât a adversarilor, 0.82 la 0.46.

Antrenorul lui Brighton a sărit la atac după eșecul cu Arsenal

Într-un discurs furibund de 15 minute îndreptat către echipa lui Mikel Arteta, antrenorul lui Brighton, Hurzeler, a criticat dur liderul din Anglia pentru că nu a ieșit la joc. În plus, cel mai tânăr antrenor permanent din istoria Premier League i-a mai atacat pe “tunari” și pentru modul în care au tras de timp.

“A fost o singură echipă care a încercat să joace fotbal astăzi. Au fost atât de multe faze (n.r. în care s-a tras de timp). În concluzie, e vorba de reguli. Dacă Premier League, arbitrul, permit orice, atunci e dificil. Ei își fac propriile reguli.

În prezent am senzația că își pot face propriile lor reguli, indiferent de cum joacă. Per total, nu voi fi niciodată acel tip de antrenor care încearcă să câștige în acest mod. Vreau să dezvolt jucători, vreau ca fotbaliștii mei să se îmbunătățească în mod constant și să joace fotbal pe teren.