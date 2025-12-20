Primă de 500.000 de euro pentru înfrângerea Universităţii Craiova cu AEK Atena. Cine a luat banii - Antena Sport

Victoria celor de la AEK Atena a fost răsplităt din plin de patronul Marios Iliopoulos. Magnatul a anunţat o primă de jumătate de milion de euro pentru jucătorii săi.

„Universul a răzbunat AEK pentru că trebuia să o facă. Au dus meciul până în ultima secundă. Echipa a trecut la un alt nivel. S-a depus un efort mare. Trebuie să existe credință, perseverență, răbdare, pasiune, iar aceste lucruri sunt prezente în echipă. Văd asta, văd asta la jucători, cărora, înainte de a intra pe teren, le dau un sărut părintesc, pentru că toți acești copii, la vârsta lor, ar putea fi copiii mei. Există o mare pasiune, o mare iubire, o mare legătură, nu există plânsete, nu există lovituri sub masă”, a spus finanțatorul elenilor după meci.

Câţi bani a pierdut Craiova

Mihai Rotaru ar fi încasat în jur de un milion de euro dacă ar fi reușit să acceadă în fazele avansate ale competiției. Oltenii au pierdut suma de 200.000 de euro alocată locurilor 9-24, iar o calificare în optimile Conference League ar fi adus automat încă 200.000 de euro.