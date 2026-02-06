Giannis Antetokounmpo și-a decis viitorul. Anunțul în mare stil al starului asociat cu o plecare din Milwaukee - Antena Sport

Închide meniul
Giannis Antetokounmpo și-a decis viitorul. Anunțul în mare stil al starului asociat cu o plecare din Milwaukee

Andrei Nicolae Publicat: 6 februarie 2026, 12:30

Giannis Antetokounmpo și-a decis viitorul. Anunțul în mare stil al starului asociat cu o plecare din Milwaukee

Giannis Antetokounmpo, înainte de un meci / Getty Images

Starul Giannis Antetokounmpo a anunţat joi, cu o scenă celebră din filmul “Lupul de pe Wall Street”, că va rămâne la echipa Milkaukee Bucks, la încheierea perioadei în care echipele din NBA pot face schimb de jucători între ele.

Antetokounmpo a ţinut liga în suspans timp de săptămâni, după ce le-ar fi cerut celor de la Bucks să-l dea la schimb, potrivit mai multor surse familiarizate cu situaţia jucătorului grec de origine nigeriană.

Antetokounmpo rămâne până la urmă la Milwaukee

După expirarea termenului limită pentru schimburi şi fără ca Bucks să facă vreo mişcare, Antetokounmpo a distribuit pe reţelele sociale o scenă legendară din filmul “Lupul de pe Wall Street”, regizat de Martin Scorsese şi cu celebrul actor Leonardo DiCaprio în rol principal, lansat în 2013.

Ştiţi ce? Nu plec nicăieri. Nu plec niciodată nicăieri! Spectacolul continuă! Aceasta este casa mea. Vor avea nevoie de o bilă de demolare ca să mă scoată de aici“, spune DiCaprio în scena respectivă, aclamat de zeci de persoane.

Vor trebui să trimită Garda Naţională sau nenorocita de echipă SWAT, pentru că nu plec nicăieri! La naiba cu ei“, adaugă eroul principal.

Jucătorul a însoţit videoclipul respectiv cu mesajul: “Legendele nu se duc să caute, ele atrag“. Mesajul a fost distribuit de franciză pe contul său de socializare. Situaţia lui Giannis Antetokounmpo la Milwaukee Bucks a devenit o “telenovelă” în ultima perioadă din cauza ameninţărilor starului grec că va pleca.

Antetokounmpo a fost campion al NBA în 2021 cu Bucks şi MVP-ul ligii în 2020 şi 2021.

Sursa: Agerpres.ro

NBA, exclusiv pe AntenaPLAY

NBA, cea mai tare ligă de baschet din lume, se vede exclusiv în România pe AntenaPLAY. Acțiunea continuă în luna februarie cu următoarele transmisiuni:

  • 7 Februarie, ora 22:30, Houston Rockets @ Oklahoma City Thunder
  • 8 Februarie, ora 3:30 (noaptea de sâmbătă spre duminică), Golden State Warriors @ Los Angeles Lakers
  • 14 Februarie, ora 4:00 (noaptea de vineri spre sâmbătă), NBA All Star Weekend – Rising Stars Challenge
  • 15 Februarie, ora 0:00 (noaptea de sâmbătă spre duminică), NBA All Star Saturday
  • 16 Februarie, ora 0:00 (noaptea de duminică spre luni), 2026 NBA All Star Game
  • 22 Februarie, ora 22:30, Denver Nuggets @ Golden State Warriors
  • 23 Februarie, ora 1:30 (noaptea de sâmbătă spre duminică), Boston Celtics @ Los Angeles Lakers
  • 28 Februarie, ora 4:30 (noaptea de vineri spre sâmbătă), Denver Nuggets @ Oklahoma City Thunder
  • 29 Februarie, ora 3:30 (noaptea de sâmbătă spre duminică), Los Angeles Lakers @ Golden State Warriors
Satul cu o singură stradă, care a devenit atracţie turistică datorită unui restaurant
