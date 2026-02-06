Giannis Antetokounmpo și-a decis viitorul. Anunțul în mare stil al starului asociat cu o plecare din Milwaukee - Antena Sport

Starul Giannis Antetokounmpo a anunţat joi, cu o scenă celebră din filmul “Lupul de pe Wall Street”, că va rămâne la echipa Milkaukee Bucks, la încheierea perioadei în care echipele din NBA pot face schimb de jucători între ele.

Antetokounmpo a ţinut liga în suspans timp de săptămâni, după ce le-ar fi cerut celor de la Bucks să-l dea la schimb, potrivit mai multor surse familiarizate cu situaţia jucătorului grec de origine nigeriană.

Antetokounmpo rămâne până la urmă la Milwaukee

După expirarea termenului limită pentru schimburi şi fără ca Bucks să facă vreo mişcare, Antetokounmpo a distribuit pe reţelele sociale o scenă legendară din filmul “Lupul de pe Wall Street”, regizat de Martin Scorsese şi cu celebrul actor Leonardo DiCaprio în rol principal, lansat în 2013.

“Ştiţi ce? Nu plec nicăieri. Nu plec niciodată nicăieri! Spectacolul continuă! Aceasta este casa mea. Vor avea nevoie de o bilă de demolare ca să mă scoată de aici“, spune DiCaprio în scena respectivă, aclamat de zeci de persoane.

“Vor trebui să trimită Garda Naţională sau nenorocita de echipă SWAT, pentru că nu plec nicăieri! La naiba cu ei“, adaugă eroul principal.