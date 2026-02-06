Cristiano Ronaldo îşi continuă greva din Arabia Saudită. Refuză să joace pentru Al-Nassr - Antena Sport

Starul portughez Cristiano Ronaldo a decis să continue greva şi va rata meciul dintre echipa sa, Al-Nassr, şi Al-Ittihad, vineri, pentru a denunţa modul în care sunt gestionate transferurile în Arabia Saudită.

Pentru a doua oară în această săptămână, Cristiano Ronaldo ar urma să rateze un meci cu echipa sa, Al-Nassr. Motivul nu este o boală sau o accidentare, ci voinţa personală a internaţionalului portughez, care totuşi se antrenează alături de coechipierii săi.

Cristiano Ronaldo îşi continuă greva din Arabia Saudită

Potrivit jurnalistului Fabrizio Romano, atacantul ar fi intrat într-o grevă pentru a contesta metodele autorităţilor fotbalistice saudite, în special în ceea ce priveşte perioada de transferuri.

Cristiano Ronaldo a ratat deja un meci de campionat, disputat luni între Al-Nassr şi Al-Riad. Echipa sa, a treia în clasamentul ligii saudite, s-a impus fără el (1-0), dar vineri, absenţa portughezului ar putea conta, deoarece va înfrunta Al-Ittihad (locul 6).

Jucătorul în vârstă de 41 de ani regretă modul în care fondul de investiţii public (PIF), care controlează mai multe cluburi din Arabia Saudită, a gestionat transferurile din perioada de iarnă. Din această cauză, echipa Al-Nassr nu a putut să se întărească în ultima perioadă de transferuri, spre deosebire de alte echipe din regat.