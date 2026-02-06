Cristiano Ronaldo îşi continuă greva din Arabia Saudită. Refuză să joace pentru Al-Nassr - Antena Sport

Starul portughez Cristiano Ronaldo a decis să continue greva şi va rata meciul dintre echipa sa, Al-Nassr, şi Al-Ittihad, vineri, pentru a denunţa modul în care sunt gestionate transferurile în Arabia Saudită.
Pentru a doua oară în această săptămână, Cristiano Ronaldo ar urma să rateze un meci cu echipa sa, Al-Nassr. Motivul nu este o boală sau o accidentare, ci voinţa personală a internaţionalului portughez, care totuşi se antrenează alături de coechipierii săi.
Cristiano Ronaldo îşi continuă greva din Arabia Saudită
Potrivit jurnalistului Fabrizio Romano, atacantul ar fi intrat într-o grevă pentru a contesta metodele autorităţilor fotbalistice saudite, în special în ceea ce priveşte perioada de transferuri.
Cristiano Ronaldo a ratat deja un meci de campionat, disputat luni între Al-Nassr şi Al-Riad. Echipa sa, a treia în clasamentul ligii saudite, s-a impus fără el (1-0), dar vineri, absenţa portughezului ar putea conta, deoarece va înfrunta Al-Ittihad (locul 6).
Jucătorul în vârstă de 41 de ani regretă modul în care fondul de investiţii public (PIF), care controlează mai multe cluburi din Arabia Saudită, a gestionat transferurile din perioada de iarnă. Din această cauză, echipa Al-Nassr nu a putut să se întărească în ultima perioadă de transferuri, spre deosebire de alte echipe din regat.
Astfel, spre deosebire de Al-Nassr, liderul Al-Hilal a putut achiziţiona mai mulţi jucători, printre care Karim Benzema, provenit de la Al-Ittihad. O întărire importantă pentru echipa care se află în prezent în fruntea campionatului saudit şi care ar putea conta în cursa pentru titlu. Un ajutor preţios, de care Al-Nassr nu a putut beneficia, ceea ce îl nemulţumeşte profund pe Cristiano Ronaldo.
Starul portughez, cel mai bun marcator al echipei sale în acest sezon, cu 17 goluri, a decis aşadar să nu joace în următorul meci. Cu toate acestea, miercuri s-a prezentat la antrenament, ca şi cum totul ar fi fost normal.
