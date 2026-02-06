Denis Alibec, întrebat direct despre revenirea la naţională, după transferul la Farul. Răspunsul categoric dat - Antena Sport

Denis Alibec a fost întrebat despre o posibilă revenire la echipa naţională, pentru barajul cu Turcia, după transferul la Farul. Atacantul de 35 de ani a transmis că este concentrat doar pe ceea ce are de făcut la echipa sa.
Alibec a subliniat că dacă va avea reuşite, se va gândi şi la convocarea la naţională. România va înfrunta Turcia pe 26 martie, la Istanbul, în semifinalele play-off-ului de calificare la World Cup 2026, turneu care se vede live exclusiv în Universul Antena.
Denis Alibec, mesaj despre revenirea la echipa naţională
Denis Alibec a fost ultima dată convocat la naţională de Mircea Lucescu în iunie, pentru “dubla” cu Austria şi Cipru din grupa preliminară pentru calificare la Mondial. La barajul cu Turcia, “Il Luce” nu se va putea baza pe Denis Drăguş, care va fi suspendat în urma cartonaşului roşu primit în duelul cu Bosnia.
“(N.r. Crezi că ai vreo şansă să ajungi la lotul naţional) E devreme să vorbim despre asta, întâi să joc, să am reuşite şi vom vedea ce va fi”, a declarat Denis Alibec, la conferinţa de presă.
Totodată, Denis Alibec a oferit declaraţii şi despre următorul meci al Farului, cu Unirea Slobozia. Atacantul a transmis că echipa lui Ianis Zicu trebuie să dea totul pentru victorie, pentru a mai spera la o calificare în play-off.
“Va fi un meci greu, dar noi dacă vom avea evoluţia din ultimele două meciuri, vom reuşi să câştigăm. E un campionat foarte strâns, au demonstrat că sunt o echipă puternică, trebuie să avem grijă.
Păcat că nu am reuşit să câştigăm acel meci (n.r. cu Dinamo), am jucat foarte bine, am pierdut nemeritat. Dar avem şansa să ne luăm revanşa acum. (N.r. Mai sunt cinci meciuri, antrenorul spunea că le puteţi câştiga pe toate) Trebuie să mergem şi să jucăm cât de bine putem, să încercăm să luăm punctele, mai este o şansă, trebuie să o jucăm până la capăt.
Încă nu sunt pregătit fizic, cred că se vede, dar uşor-uşor sper să ajung la nivelul meu maxim şi să-mi ajut echipa cât de bine pot”, a mai spus Alibec.
- Sold out în 20 de secunde la Turcia – România. Interes uriaş din partea românilor pentru barajul “de foc” de la Istanbul
- “E ca un leu în cuşcă” Cele mai noi detalii despre starea de sănătate a selecţionerului Mircea Lucescu!
- Mircea Lucescu urmează să fie externat! Vrea să meargă în străinătate pentru a-şi continua tratamentul
- “Jignirile nu ajută!” Echipa naţională, mesaj manifest înaintea barajului cu Turcia: “Alţii nu aveţi”
- Numele lui Edi Iordănescu este avansat pentru naţionala României. Florin Răducioiu: “Ar fi ideal pentru această situaţie”