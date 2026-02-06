Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Denis Alibec, întrebat direct despre revenirea la naţională, după transferul la Farul. Răspunsul categoric dat - Antena Sport

Home | Fotbal | Echipa naţională | Denis Alibec, întrebat direct despre revenirea la naţională, după transferul la Farul. Răspunsul categoric dat

Denis Alibec, întrebat direct despre revenirea la naţională, după transferul la Farul. Răspunsul categoric dat

Viviana Moraru Publicat: 6 februarie 2026, 12:46

Comentarii
Denis Alibec, întrebat direct despre revenirea la naţională, după transferul la Farul. Răspunsul categoric dat

Denis Alibec, în timpul unei conferinţe de presă la Farul/ AntenaSport

Denis Alibec a fost întrebat despre o posibilă revenire la echipa naţională, pentru barajul cu Turcia, după transferul la Farul. Atacantul de 35 de ani a transmis că este concentrat doar pe ceea ce are de făcut la echipa sa.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Alibec a subliniat că dacă va avea reuşite, se va gândi şi la convocarea la naţională. România va înfrunta Turcia pe 26 martie, la Istanbul, în semifinalele play-off-ului de calificare la World Cup 2026, turneu care se vede live exclusiv în Universul Antena.

Denis Alibec, mesaj despre revenirea la echipa naţională

Denis Alibec a fost ultima dată convocat la naţională de Mircea Lucescu în iunie, pentru “dubla” cu Austria şi Cipru din grupa preliminară pentru calificare la Mondial. La barajul cu Turcia, “Il Luce” nu se va putea baza pe Denis Drăguş, care va fi suspendat în urma cartonaşului roşu primit în duelul cu Bosnia.

“(N.r. Crezi că ai vreo şansă să ajungi la lotul naţional) E devreme să vorbim despre asta, întâi să joc, să am reuşite şi vom vedea ce va fi”, a declarat Denis Alibec, la conferinţa de presă.

Totodată, Denis Alibec a oferit declaraţii şi despre următorul meci al Farului, cu Unirea Slobozia. Atacantul a transmis că echipa lui Ianis Zicu trebuie să dea totul pentru victorie, pentru a mai spera la o calificare în play-off.

Reclamă
Reclamă

“Va fi un meci greu, dar noi dacă vom avea evoluţia din ultimele două meciuri, vom reuşi să câştigăm. E un campionat foarte strâns, au demonstrat că sunt o echipă puternică, trebuie să avem grijă.

Păcat că nu am reuşit să câştigăm acel meci (n.r. cu Dinamo), am jucat foarte bine, am pierdut nemeritat. Dar avem şansa să ne luăm revanşa acum. (N.r. Mai sunt cinci meciuri, antrenorul spunea că le puteţi câştiga pe toate) Trebuie să mergem şi să jucăm cât de bine putem, să încercăm să luăm punctele, mai este o şansă, trebuie să o jucăm până la capăt.

Încă nu sunt pregătit fizic, cred că se vede, dar uşor-uşor sper să ajung la nivelul meu maxim şi să-mi ajut echipa cât de bine pot”, a mai spus Alibec.

Satul cu o singură stradă, care a devenit atracţie turistică datorită unui restaurantSatul cu o singură stradă, care a devenit atracţie turistică datorită unui restaurant
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui păstrat Dennis Politic la FCSB?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Satul cu o singură stradă, care a devenit atracţie turistică datorită unui restaurant
Observator
Satul cu o singură stradă, care a devenit atracţie turistică datorită unui restaurant
Record: biletele la Turcia – România s-au dat în 20 secunde! Se anunță spectacol total în barajul pentru Campionatul Mondial. Update
Fanatik.ro
Record: biletele la Turcia – România s-au dat în 20 secunde! Se anunță spectacol total în barajul pentru Campionatul Mondial. Update
12:46
LIVE VIDEOEliza Samara joacă ACUM la Europe Top 16 Cup. Bernadette Szocs și Eduard Ionescu, în sesiunea de seară
12:30
Giannis Antetokounmpo și-a decis viitorul. Anunțul în mare stil al starului asociat cu o plecare din Milwaukee
12:30
Cristiano Ronaldo îşi continuă greva din Arabia Saudită. Refuză să joace pentru Al-Nassr
12:20
Sold out în 20 de secunde la Turcia – România. Interes uriaş din partea românilor pentru barajul “de foc” de la Istanbul
12:02
“Un impact imens”. Fotbalistul ratat de Cristi Chivu a făcut show la noua echipă și l-a cucerit pe Diego Simeone
11:55
Specialiştii au făcut calculele: ce şanse are FCSB să prindă play-off-ul. Care sunt meciurile cruciale
Vezi toate știrile
1 Salariu dublat pentru un titular de la FCSB, după victoria cu Botoșani. Anunțul lui Gigi Becali: „Asta e promisiunea” 2 Dennis Politic pleacă de la FCSB, dar rămâne în Liga 1! Echipa cu care va semna 3 BREAKING NEWSAdrian Mititelu a câștigat procesul pentru palmaresul Universității Craiova! Lovitură pentru Rotaru 4 FotoAfacerea uriaşă pe care Gigi Becali se chinuie să o vândă de ani buni: “M-am gândit să îi dau în judecată” 5 Destinaţie surpriză pentru portarul FCSB. Gigi Becali îşi dă acordul: “Eu spun că vrea” 6 Daniel Bîrligea, “interzis” după FCSB – Botoşani 2-1. Ce s-a întâmplat la Arena Naţională
Citește și
Cele mai citite
Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”
Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora”Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora”
FCSB transferă un atacant brazilian. Vine să se bată cu Bîrligea pentru postul de titular!FCSB transferă un atacant brazilian. Vine să se bată cu Bîrligea pentru postul de titular!
A trecut vizita medicală și a semnat cu FCSB! Toate detaliile despre transferA trecut vizita medicală și a semnat cu FCSB! Toate detaliile despre transfer