Denis Alibec, întrebat direct despre revenirea la naţională, după transferul la Farul. Răspunsul categoric dat - Antena Sport

Denis Alibec a fost întrebat despre o posibilă revenire la echipa naţională, pentru barajul cu Turcia, după transferul la Farul. Atacantul de 35 de ani a transmis că este concentrat doar pe ceea ce are de făcut la echipa sa.

Alibec a subliniat că dacă va avea reuşite, se va gândi şi la convocarea la naţională. România va înfrunta Turcia pe 26 martie, la Istanbul, în semifinalele play-off-ului de calificare la World Cup 2026, turneu care se vede live exclusiv în Universul Antena.

Denis Alibec, mesaj despre revenirea la echipa naţională

Denis Alibec a fost ultima dată convocat la naţională de Mircea Lucescu în iunie, pentru “dubla” cu Austria şi Cipru din grupa preliminară pentru calificare la Mondial. La barajul cu Turcia, “Il Luce” nu se va putea baza pe Denis Drăguş, care va fi suspendat în urma cartonaşului roşu primit în duelul cu Bosnia.

“(N.r. Crezi că ai vreo şansă să ajungi la lotul naţional) E devreme să vorbim despre asta, întâi să joc, să am reuşite şi vom vedea ce va fi”, a declarat Denis Alibec, la conferinţa de presă.

Totodată, Denis Alibec a oferit declaraţii şi despre următorul meci al Farului, cu Unirea Slobozia. Atacantul a transmis că echipa lui Ianis Zicu trebuie să dea totul pentru victorie, pentru a mai spera la o calificare în play-off.