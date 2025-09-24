„Probabil acesta e planul”. Victor Pițurcă știe de ce Ianis Hagi a ales să se transfere la Alanyaspor - Antena Sport

Victor Pițurcă a analizat transferul lui Ianis Hagi la Alanyaspor. Fostul selecționer, ajuns la vârsta de 69 de ani, a dezvăluit că nu a fost surprins atunci când a aflat de alegerea „Prințului”.
„Piți” a subliniat faptul că Hagi Jr nu s-a impus la echipele pe la care a trecut, astfel că i-a fost dificil să prindă un transfer într-un alt campionat al Europei.
Victor Pițurcă știe de ce Ianis Hagi a ales să se transfere la Alanyaspor
Victor Pițurcă a mai declarat că Ianis Hagi poate prinde un transfer uriaș și dacă se va impune la Alanyaspor. Fostul selecționer e convins că internaționalul român e cu gândul la o mutare la Galatasaray, echipă la care tatăl lui a scris istorie.
„Nu m-a surprins foarte mult. Din păcate, Ianis nu a reușit să se impună la clubul unde a evoluat. Echipele importante nu l-au transferat, iar el trebuia să joace undeva. A ales acest club și el știe mai bine de ce a făcut asta. La fel și Gică (n.r. Hagi). Cel mai important lucru este să joace.
Și de la Alanyaspor, dacă va juca la un nivel bun, se poate transfera la un club mai puternic din Turcia. La Fenerbahce nu, dar la Galatasaray se poate. Probabil acesta este și planul”, a declarat Victor Pițurcă, conform digisport.ro.
Ianis Hagi a bifat două meciuri la Alanyaspor, după transferul de la începutul lunii septembrie. Internaționalul român a fost titular în partida cu Bașakșehir din ultima etapă, încheiată cu scorul de 1-1. El a fost înlocuit în minutul 66.
- Ce a spus unchiul lui Alex Mitriţă despre revenirea în ţară a nepotului său: “Gigi îl dorea mult de tot”
- Unchiul lui Alex Mitriţă ştie de ce s-a retras nepotul lui de la naţională: “Asta l-a făcut să ia decizia”
- Cum a reacționat antrenorul lui Go Ahead Eagles când a aflat că Gigi Becali a anunțat deja echipa de start a FCSB-ului
- Hansi Flick, reacție de clasă după ce Lamine Yamal nu a câștigat Balonul de Aur: „Dembele l-a meritat”
- Alexandru Mitriță, apărat după retragerea de la națională: „Nea Mircea a greșit. Alții nu joacă nimic, tot sunt pe teren”