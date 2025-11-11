Mirel Rădoi, comparat cu Alex Mitriță după ce și-a dat demisia de la Universitatea Craiova: "Foarte ușor" - Antena Sport

Victor Pițurcă a comentat pe seama subiectului demisiei lui Mirel Rădoi de la Universitatea Craiova și nu s-a ferit să facă o paralelă între fostul tehnician din Bănie și Alexandru Mitriță. Luni, fostul închizător a decis să părăsească formația din Bănie ca urmare a consumului psihic pe care l-a avut în ultima perioadă, coroborat cu lipsa de rezultate dorite din cele mai recente meciuri.

Subiectul plecării lui Rădoi de la Universitatea Craiova a devenit unul extrem de discutat, iar Victor Pițurcă a oferit și el o reacție în acest sens. Fostul selecționer este de părere că tehnicianul ar fi trebuit să își ducă treaba la bun sfârșit și a asemănat decizia luată de el cu cea a lui Mitriță de a renunța la echipa națională.

Pițurcă i-a pus în paralel pe Rădoi și Mitriță

Alex Mitriță a decis la finalul lunii septembrie să se retragă de la reprezentativa României, invocând faptul că distanța din China, campionatul în care evoluează, și țările în care trebuie să vină pentru a evolua la națională este prea mare. În plus, fosta extremă din Bănie a transmis atunci că vrea să se concentreze pe familie și pe viitorul său.

“Poți să ai miliarde. Dacă începi o treabă, trebuie să o faci. Mirel a renunțat foarte ușor. Cum foarte ușor a renunțat Mitriță la echipa națională.

Mai aveți unul în studio, care a renunțat ușor la națională și s-a supărat pe mine (n.r. Cristi Săpunaru)“, a spus fostul selecționer, potrivit digisport.ro.