Mirel Rădoi, comparat cu Alex Mitriță după ce și-a dat demisia de la Universitatea Craiova: "Foarte ușor" - Antena Sport

Victor Pițurcă a comentat pe seama subiectului demisiei lui Mirel Rădoi de la Universitatea Craiova și nu s-a ferit să facă o paralelă între fostul tehnician din Bănie și Alexandru Mitriță. Luni, fostul închizător a decis să părăsească formația din Bănie ca urmare a consumului psihic pe care l-a avut în ultima perioadă, coroborat cu lipsa de rezultate dorite din cele mai recente meciuri.
Subiectul plecării lui Rădoi de la Universitatea Craiova a devenit unul extrem de discutat, iar Victor Pițurcă a oferit și el o reacție în acest sens. Fostul selecționer este de părere că tehnicianul ar fi trebuit să își ducă treaba la bun sfârșit și a asemănat decizia luată de el cu cea a lui Mitriță de a renunța la echipa națională.
Pițurcă i-a pus în paralel pe Rădoi și Mitriță
Alex Mitriță a decis la finalul lunii septembrie să se retragă de la reprezentativa României, invocând faptul că distanța din China, campionatul în care evoluează, și țările în care trebuie să vină pentru a evolua la națională este prea mare. În plus, fosta extremă din Bănie a transmis atunci că vrea să se concentreze pe familie și pe viitorul său.
“Poți să ai miliarde. Dacă începi o treabă, trebuie să o faci. Mirel a renunțat foarte ușor. Cum foarte ușor a renunțat Mitriță la echipa națională.
Mai aveți unul în studio, care a renunțat ușor la națională și s-a supărat pe mine (n.r. Cristi Săpunaru)“, a spus fostul selecționer, potrivit digisport.ro.
În prezent, pe lista de înlocuitori ai lui Mirel Rădoi sunt luate în calcul mai multe nume de către Mihai Rotaru și colegii săi din conducere. Portughezul Rui Jorge și croatul Sandro Perkovic sunt printre cei doriți în Bănie în acest moment.
