Scandal la naționala Spaniei. Starul Lamine Yamal, scos din lot de Luis de la Fuente - Antena Sport

Lamine Yamal, noul star al fotbalului spaniol, nu va juca pentru “Furia Roja” în meciurile cu Georgia şi Turcia din preliminariile Cupei Mondiale 2026, fiind exclus din lot de selecţionerul Luis de la Fuente, după ce acesta a aflat că jucătorul echipei FC Barcelona a fost supus luni unei proceduri invazive de radiofrecvenţă pentru a-şi trata o pubalgie, fără să informeze staff-ul echipei naţionale, informează EFE.

“Serviciile Medicale ale RFEF doresc să îşi exprime surpriza şi disconfortul după ce au aflat luni, 10 noiembrie, la ora 13:47, în ziua în care a început cantonamentul oficial al echipei naţionale că jucătorul Lamine Yamal a fost supus în cursul dimineţii unei proceduri invazive de radiofrecvenţă pentru a-şi trata pubaliga“, a precizat Federaţia spaniolă de fotbal (RFEF) într-un comunicat.

Lamine Yamal, OUT din lotul naționalei. Un coleg al lui Andrei Rațiu vine în locul lui

În luna septembrie, antrenorul echipei FC Barcelona, Hansi Flick, a acordat o declaraţie în care l-a acuzat pe selecţionerul Luis de la Fuente că “nu are grijă de jucători”, după ce Lamine Yamal s-a întors accidentat de la o acţiune a naţionalei spaniole, în timpul căreia a disputat două meciuri pentru “Furia Roja” cu un disconfort care a evoluat spre pubalgie.

“Această procedură a fost efectuată fără informarea prealabilă a personalului medical al echipei naţionale, care a luat cunoştinţă de detalii doar printr-un raport primit aseară la ora 22:40, care indica o recomandare medicală de odihnă de 7-10 zile“, precizează RFEF.

The Spanish Football Federation has expressed its “surprise and displeasure” after Lamine Yamal was withdrawn from national team duty having undergone treatment on a recurring groin injury.

The RFEF claimed Spain’s medical team had not been given prior notice that the Barcelona… pic.twitter.com/DbAEfKWW8j

— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) November 11, 2025