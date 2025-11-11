Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Scandal la naționala Spaniei. Starul Lamine Yamal, scos din lot de Luis de la Fuente - Antena Sport

Home | Fotbal | Preliminarii Campionatul Mondial 2026 | Scandal la naționala Spaniei. Starul Lamine Yamal, scos din lot de Luis de la Fuente

Scandal la naționala Spaniei. Starul Lamine Yamal, scos din lot de Luis de la Fuente

Andrei Nicolae Publicat: 11 noiembrie 2025, 12:51

Comentarii
Scandal la naționala Spaniei. Starul Lamine Yamal, scos din lot de Luis de la Fuente

Luis de la Fuente și Lamine Yamal, după finala Ligii Națiunilor / Profimedia

Lamine Yamal, noul star al fotbalului spaniol, nu va juca pentru “Furia Roja” în meciurile cu Georgia şi Turcia din preliminariile Cupei Mondiale 2026, fiind exclus din lot de selecţionerul Luis de la Fuente, după ce acesta a aflat că jucătorul echipei FC Barcelona a fost supus luni unei proceduri invazive de radiofrecvenţă pentru a-şi trata o pubalgie, fără să informeze staff-ul echipei naţionale, informează EFE.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Serviciile Medicale ale RFEF doresc să îşi exprime surpriza şi disconfortul după ce au aflat luni, 10 noiembrie, la ora 13:47, în ziua în care a început cantonamentul oficial al echipei naţionale că jucătorul Lamine Yamal a fost supus în cursul dimineţii unei proceduri invazive de radiofrecvenţă pentru a-şi trata pubaliga“, a precizat Federaţia spaniolă de fotbal (RFEF) într-un comunicat.

Lamine Yamal, OUT din lotul naționalei. Un coleg al lui Andrei Rațiu vine în locul lui

În luna septembrie, antrenorul echipei FC Barcelona, Hansi Flick, a acordat o declaraţie în care l-a acuzat pe selecţionerul Luis de la Fuente că “nu are grijă de jucători”, după ce Lamine Yamal s-a întors accidentat de la o acţiune a naţionalei spaniole, în timpul căreia a disputat două meciuri pentru “Furia Roja” cu un disconfort care a evoluat spre pubalgie.

Această procedură a fost efectuată fără informarea prealabilă a personalului medical al echipei naţionale, care a luat cunoştinţă de detalii doar printr-un raport primit aseară la ora 22:40, care indica o recomandare medicală de odihnă de 7-10 zile“, precizează RFEF.

Reclamă
Reclamă

Prin urmare, având în vedere următoarele meciuri, de la Tbilisi împotriva Georgiei, sâmbăta viitoare, şi de la Sevilla împotriva Turciei, marţi, 18 noiembrie, De la Fuente l-a retras pe Lamine Yamal din lot, iar jucătorul se va întoarce marţi la Barcelona pentru a se trata la clubul său.

Având în vedere această situaţie şi prioritizând sănătatea, siguranţa şi bunăstarea jucătorului în orice moment, Federaţia Regală Spaniolă de Fotbal a luat decizia de a-l elibera pe jucător din lotul actual. Avem încredere că se va recupera bine şi îi dorim o recuperare rapidă şi completă“, a mai scris RFEF în comunicatul său, potrivit agerpres.ro.

Selecţionerul Luis de la Fuente l-a convocat în locul lui Lamine Yamal pe atacantul Jorge de Frutos, colegul lui Andrei Raţiu la echipa Rayo Vallecano, care şi-a făcut debutul internaţional pe 7 august, împotriva Turciei.

Meteo 11 noiembrie - 8 decembrie. Temperaturi în creștere treptată şi ploi. Cum va fi vremea de Moş NicolaeMeteo 11 noiembrie - 8 decembrie. Temperaturi în creștere treptată şi ploi. Cum va fi vremea de Moş Nicolae
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi Universitatea Craiova să ia titlul în acest sezon fără Mirel Rădoi?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Scene ireale, desprinse din Mad Max, cu armata rusă în timp ce intră în Pokrovsk: Soldaţii profită de ceaţă
Observator
Scene ireale, desprinse din Mad Max, cu armata rusă în timp ce intră în Pokrovsk: Soldaţii profită de ceaţă
Cât costă o noapte de cazare la hotelul Simonei Halep înainte de Crăciun. Sportiva a publicat noile oferte valabile în luna decembrie
Fanatik.ro
Cât costă o noapte de cazare la hotelul Simonei Halep înainte de Crăciun. Sportiva a publicat noile oferte valabile în luna decembrie
14:34
Mărturii incredibile în scandalul din Liga 1: “Pariez de 10-12 ani. Am cules informații pentru a câștiga”
14:32
“Avem de luat o revanşă”. Denis Drăguş, discurs ferm înainte de Bosnia – România. Ce a spus despre şansele de calificare
14:08
“Nu mi se pare normal”. Selecţionerul Spaniei, prima reacţie după ce Lamine Yamal a fost exclus din lotul naţionalei
13:52
Vinicius l-a luat tare pe Raţiu în timpul meciului. Ce i-a spus brazilianul înainte să fie din nou dominat de “Sonic”
13:49
Sergio Perez şi-a stabilit marele obiectiv la Cadillac, în sezonul următor de Formula 1: “Chiar cred asta”
13:12
“Ce noroc?” Victor Angelescu, replică pentru critici după ce Rapid a ajuns pe primul loc în Liga 1
Vezi toate știrile
1 Tragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadion 2 EXCLUSIVBombă la Universitatea Craiova. Mirel Rădoi şi-a făcut bagajele şi a plecat de la echipă 3 UPDATEMihai Rotaru îi caută înlocuitor lui Mirel Rădoi. Noul nume apărut pe lista patronului din Bănie 4 Dumitru Dragomir a găsit înlocuitor pentru Rădoi la Universitatea Craiova. Variantă șoc pentru Mihai Rotaru 5 Daniel Bîrligea nu a plecat cu autocarul FCSB-ului! Ce s-a întâmplat cu atacantul, după ce a fost făcut praf de Gigi Becali 6 Elias Charalambous şi Mihai Pintilii “şi-au dat demisia”. Anunţul lui Gigi Becali după Hermannstadt – FCSB 3-3
Citește și
Cele mai citite
Tragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadionTragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadion
Clipe emoţionante la înmormântarea lui Emeric Ienei. Ce a făcut nepoata fostului antrenorClipe emoţionante la înmormântarea lui Emeric Ienei. Ce a făcut nepoata fostului antrenor
Anunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiriAnunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiri
Ion Ţiriac l-a angajat pe managerul care a făcut o tranzacţie de 2 miliarde de euro pentru RomâniaIon Ţiriac l-a angajat pe managerul care a făcut o tranzacţie de 2 miliarde de euro pentru România