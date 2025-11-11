Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Zinedine Zidane a făcut anunţul aşteptat de toată lumea: "În curând" - Antena Sport

Home | Fotbal | Zinedine Zidane a făcut anunţul aşteptat de toată lumea: “În curând”

Zinedine Zidane a făcut anunţul aşteptat de toată lumea: “În curând”

Publicat: 11 noiembrie 2025, 10:20

Comentarii
Zinedine Zidane a făcut anunţul aşteptat de toată lumea: În curând

Zinedane Zidane, în timpul unui interviu - Profimedia Images

Zinedine Zidane a fost prezent luni seara la Toulon pentru un meci caritabil. Deşi nu a putut participa la meci, el a profitat de ocazie pentru a alimenta zvonurile privind o revenire pe banca tehnică în curând.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Zinedine Zidane revine “curând”

„Urmează să fiu din nou antrenor pentru o perioadă”, a spus el zâmbind, înainte de a adăuga, cu un zâmbet ştrengar: „În curând”.

De la a doua sa plecare de la Real Madrid în vara anului 2021, Zidane este menţionat în mod regulat ca posibil antrenor al unor cluburi europene, dar mai ales al echipei Franţei, în contextul în care Didier Deschamps şi-a anunţat plecarea după Cupa Mondială din 2026, care se va desfăşura pe teritoriul american, pentru a-şi încheia mandatul de 14 ani.

După o carieră strălucitoare pe terenul de fotbal, Zinedine Zidane și-a continuat drumul în cadrul acestui sport și s-a dedicat antrenoratului. După ce a pregătit echipa secundă a celor de la Real Madrid, acesta a fost promovat în funcția de antrenor principal al „los blancos”.

În cele două mandate pe banca celei mai importante grupări din lume, ”Zizou” și-a trecut în palmares nu mai puțin de 11 trofee. În vara anului 2021, acesta a luat decizia de a pleca de pe ”Bernabeu”, iar de atunci nu a mai antrenat niciodată.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi Universitatea Craiova să ia titlul în acest sezon fără Mirel Rădoi?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Salariile la vedere, din 2026. Când se va aplica directiva UE care i-a enervat pe angajatori
Observator
Salariile la vedere, din 2026. Când se va aplica directiva UE care i-a enervat pe angajatori
Mihai Stoica, tot adevărul despre demisia lui Charalambous și Pintilii de la FCSB: „De ce să ne despărțim acum?”
Fanatik.ro
Mihai Stoica, tot adevărul despre demisia lui Charalambous și Pintilii de la FCSB: „De ce să ne despărțim acum?”
10:18
Ce decizie a luat Tottenham în privinţa lui Radu Drăguşin. Anunţul făcut de englezi
9:38
Italienii au analizat Interul lui Cristi Chivu, “durul empatic” din România
9:38
VideoIlie Dumitrescu, emoționat la SuperFAZE: „Am dat cele mai importante goluri din istoria fotbalului românesc”
9:07
“A spus un lucru urât”. Victor Piţurcă l-a atacat pe Mihai Rotaru: “Trebuia să-mi dea banii dacă făcea asta”
8:59
Haos în Turcia: peste 1.000 de jucători ajung în faţa Comisiei de Disciplină pentru pariuri
8:53
Gigi Becali nici nu a stat la discuţii! Decizia radicală luată la FCSB, după egalul cu Hermannstadt
Vezi toate știrile
1 Tragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadion 2 EXCLUSIVBombă la Universitatea Craiova. Mirel Rădoi şi-a făcut bagajele şi a plecat de la echipă 3 UPDATEMihai Rotaru îi caută înlocuitor lui Mirel Rădoi. Noul nume apărut pe lista patronului din Bănie 4 Daniel Bîrligea nu a plecat cu autocarul FCSB-ului! Ce s-a întâmplat cu atacantul, după ce a fost făcut praf de Gigi Becali 5 Elias Charalambous şi Mihai Pintilii “şi-au dat demisia”. Anunţul lui Gigi Becali după Hermannstadt – FCSB 3-3 6 Dumitru Dragomir a găsit înlocuitor pentru Rădoi la Universitatea Craiova. Variantă șoc pentru Mihai Rotaru
Citește și
Cele mai citite
Tragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadionTragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadion
Clipe emoţionante la înmormântarea lui Emeric Ienei. Ce a făcut nepoata fostului antrenorClipe emoţionante la înmormântarea lui Emeric Ienei. Ce a făcut nepoata fostului antrenor
Anunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiriAnunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiri
Ion Ţiriac l-a angajat pe managerul care a făcut o tranzacţie de 2 miliarde de euro pentru RomâniaIon Ţiriac l-a angajat pe managerul care a făcut o tranzacţie de 2 miliarde de euro pentru România