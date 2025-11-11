Preşedintele lui Napoli, susţinere totală pentru Antonio Conte. Mesaj direct pentru fani: "Au citit prostii" - Antena Sport

Preşedintele clubului SSC de fotbal Napoli, Aurelio De Laurentiis, a respins speculaţiile referitoare la viitorul antrenorului Antonio Conte, spunând că este mândru să-l aibă alături pe fostul selecţioner al Italiei, în ciuda rezultatelor nesatisfăcătoare înregistrate în ultima perioadă de campioana en titre din Serie A.

Napoli nu a reuşit să marcheze şi nu a câştigat în ultimele trei meciuri disputate în toate competiţiile, iar duminică a fost învinsă cu scorul de 2-0 de Bologna în liga italiană.

Preşedintele lui Napoli, susţinere totală pentru Antonio Conte

În ultimele săptămâni au apărut semne de întrebare cu privire la viitorul lui Conte, fostul antrenor al formaţiilor Chelsea Londra şi Tottenham Hotspur, iar eşecul de duminică a fost al treilea înregistrat de Napoli în actuala ediţie din din Serie A, echipa aflându-se pe locul al patrulea în clasament.

Cu toate acestea, De Laurentiis a respins aceste zvonuri, într-un comunicat postat luni pe site-ul oficial al clubului. “Am citit cea mai recentă poveste de pe internet despre demisia lui Conte. Îmi plac reţelele de socializare pentru că sunt o modalitate rapidă şi modernă de a-ţi împărtăşi gândurile. Cu toate acestea, ar trebui să ştiţi că nu toate gândurile sunt corecte şi nu toate gândurile ar trebui împărtăşite. Eu şi Conte am avut întotdeauna o înţelegere specială care ne uneşte pe noi bărbaţii care folosim cele trei C-uri pe care napolitanii – şi nu doar napolitanii – le plac atât de mult (creier, inimă, curaj, n. red.)”, a scris conducătorul clubului Napoli.

“Ceea ce pot să le spun fanilor care au citit nişte prostii este următorul lucru: sunt mândru să am alături – şi alături de Napoli şi jucători – un om adevărat precum Antonio Conte, un om care este capabil să-şi dedice fiecare secundă a vieţii meseriei sale, cu o sârguinţă şi dăruire excepţionale. Aceasta este cea mai bună garanţie pe care o poţi oferi unui club, fotbaliştilor şi fanilor exigenţi precum cei ai lui Napoli”, a adăugat preşedintele Aurelio De Laurentiis.