Kyros Vassaras a dat verdictul după controversele de la Dinamo - Csikszereda: gafă uriașă comisă de arbitri - Antena Sport

Kyros Vassaras a dat verdictul după controversele de la Dinamo – Csikszereda: gafă uriașă comisă de arbitri

Kyros Vassaras a dat verdictul după controversele de la Dinamo – Csikszereda: gafă uriașă comisă de arbitri

Andrei Nicolae Publicat: 11 noiembrie 2025, 12:30

Kyros Vassaras a dat verdictul după controversele de la Dinamo – Csikszereda: gafă uriașă comisă de arbitri

Iuliana Demtrescu, în timpul meciului dintre Dinamo și Csikszereda / Sport Pictures

Meciul dintre Dinamo și Csikszereda a generat controverse prin anumite decizii luate de brigada de arbitri condusă de Iuliana Demetrescu, iar Comisia Centrală a Arbitrilor a venit cu o reacție în acest sens. Ciucanii au contestat modul în care alb-roșiii au primit lovitura de la 11 metri de pe urma căreia au deschis scorul, dar și decizia centralei de a nu verifica la VAR o fază la care echipa din Harghita a cerut la rândul ei penalty.

Kyros Vassaras, președintele Comisiei Centrale a Arbitrilor, a analizat în cadrul unei ședințe ce s-a întâmplat la faza în care Dinamo a primit penalty la Alexandru Musi și a dat verdictul: lovitura de la 11 metri nu trebuia acordată. Grecul este de părere că jucătorul lui Zeljko Kopic a simulat, deși a existat un “contact minim pe gheata atacantului”.

Kyros Vassaras: “O astfel de reacție nu ajută imaginea fotbalului”

Conducătorul de la CCA consideră că fundașul de la Csikszereda, Bloj, a evitat pe cât de mult posibil contactul și că Musi a simulat. În plus, grecul a spus că VAR nu ar fi trebuit să intervină la faza respectivă, în contextul în care inițial Iuliana Demetrescu a lăsat jocul să continue fără să dicteze lovitură de la 11 metri.

CCA, după analiza săptămânală obișnuită a meciurilor, dorește să clarifice intervenția incorectă a VAR care a condus la acordarea greșită a unui penalty. Nu există nicio eroare clară și evidentă pentru ca VAR să intervină în acest caz.

Deși există un contact minim pe gheata atacantului, acesta nu este suficient pentru a provoca căderea atacantului și nici nu este capabil să oprească adversarul din a ataca sau juca mingea. Nu orice contact este sancționabil în fotbal.

Fundașul a încercat în mod clar să evite orice contact posibil cu adversarul. Nu există niciun alt contact pe nicio altă parte a corpului adversarului, așa cum a încercat jucătorul să simuleze.

O astfel de reacție din partea atacantului nu ajută imaginea fotbalului și, în lipsa contactului, arbitrii sunt instruiți să sancționeze cu cartonaș galben pentru comportament nesportiv – simulare“, a spus Vassaras, potrivit frf.ro.

În cadrul ședinței, Vassaras nu a analizat și momentul în care Csikszereda a cerut penalty la Eppel a acuzat o lovitură în figură din partea lui Boateng.

