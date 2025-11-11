Mihai Popescu, primit cu aplauze şi încurajări în cantonamentul naţionalei: "Continuă să lupţi, te aşteptăm pe teren" - Antena Sport

Mihai Popescu a fost primit cu aplauze şi încurajări în cantonamentul naţionalei. Fundaşul de la FCSB i-a vizitat pe “tricolori” înaintea dublei României cu Bosnia şi San Marino, din finalul preliminariilor.
Mihai Popescu nu va mai juca niciun meci până la finalul sezonului, după ce s-a accidentat grav în victoria României cu Austria, scor 1-0, de luna trecută.
În ciuda faptului că nu a putut face parte din lotul naţionalei, Mihai Popescu şi-a dorit să-i viziteze pe “tricolori” la Mogoşoaia, fiind primit cu multă căldură. Fundaşul campioanei a fost îmbrăţişat de Mircea Lucescu, cât şi de ceilalţi jucători ai României.
“Aflat în perioada de recuperare după accidentarea gravă suferită în meciul cu Austria, Mihai Popescu i-a vizitat pe tricolori la antrenament.
Mihai le-a urat succes, iar băieții l-au primit cu aplauze și încurajări.
Continuă să lupți, Mihai! Te așteptăm cât mai curând înapoi pe teren”, a anunţat Echipa naţională de fotbal a României, pe Facebook.
În minutul 72 al meciului cu Austria, Mihai Popescu a ieşit de pe teren accidentat, fiind înlocuit cu cel care avea să devină eroul partidei, Virgil Ghiţă. Ghiţă a înscris în minutul 90+5, cu o lovitură de cap, după o centrare perfectă a lui Ianis Hagi.
Mihai Popescu a evoluat în 9 partide în acest sezon în campionat, a jucat în Supercupa României, câştigată de FCSB cu 2-1 cu CFR Cluj şi a bifat 6 partide în Europa League, fiind integralist în meciurile din grupă cu Go Ahead Eagles (1-0) şi cu Young Boys Berna(0-2).
