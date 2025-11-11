Mihai Popescu, primit cu aplauze şi încurajări în cantonamentul naţionalei: "Continuă să lupţi, te aşteptăm pe teren" - Antena Sport

Mihai Popescu a fost primit cu aplauze şi încurajări în cantonamentul naţionalei. Fundaşul de la FCSB i-a vizitat pe “tricolori” înaintea dublei României cu Bosnia şi San Marino, din finalul preliminariilor.

Mihai Popescu nu va mai juca niciun meci până la finalul sezonului, după ce s-a accidentat grav în victoria României cu Austria, scor 1-0, de luna trecută.

În ciuda faptului că nu a putut face parte din lotul naţionalei, Mihai Popescu şi-a dorit să-i viziteze pe “tricolori” la Mogoşoaia, fiind primit cu multă căldură. Fundaşul campioanei a fost îmbrăţişat de Mircea Lucescu, cât şi de ceilalţi jucători ai României.

“Aflat în perioada de recuperare după accidentarea gravă suferită în meciul cu Austria, Mihai Popescu i-a vizitat pe tricolori la antrenament.

Mihai le-a urat succes, iar băieții l-au primit cu aplauze și încurajări.