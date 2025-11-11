"Ce noroc?" Victor Angelescu, replică pentru critici după ce Rapid a ajuns pe primul loc în Liga 1 - Antena Sport

Victor Angelescu a venit cu replica pentru critici după ce Rapid a ajuns pe primul loc în Liga 1. Preşedintele giuleştenilor a declarat că echipa nu a ajuns pe această poziţie prin “noroc”, ci prin jocul consistent al elevilor lui Costel Gâlcă.
Victor Angelescu a subliniat, în primul rând, apărarea solidă a Rapidului. În cele 16 etape disputate, giuleştenii au doar 12 goluri primite, având cea mai bună defensivă.
Victor Angelescu, replică pentru critici după ce Rapid a ajuns pe primul loc în Liga 1
De asemenea, preşedintele de la Rapid a declarat că trupa lui Costel Gâlcă nu a primit niciun penalty în acest sezon, însă are cel mai bun atac.
“Avem o apărare foarte bună. În primul rând cred că avem cei mai buni fundași centrali, mă refer la lotul de cei 4 plus Ignat, care a lipsit. Cred că oricând pot juca oricare dintre ei titulari, și Pașcanu, și Kramer, și Bolgado, și Ciobotariu. Cred că suntem foarte bine pe linia de fund.
Rapidul are mai bună apărare și cel mai bun atac. Deci nu putem spune că arătăm rău ca echipă. Nu doar noroc sau alte lucruri, dăm și goluri. Ce noroc, noi avem vreo 7 penalty nedate. S-au făcut multe clasamente, am și văzut că este în cea mai nedreptățită echipă.
Avem vreo 7 penalty-uri la începutul campionatului. Dacă aveam și punctele de la Galați sau cu Clujul, eram mai sus. N-avem niciun penalty acordat în 16 etape. Așa că, cred că dacă le luam și pe alea, mai dădeam câteva goluri”, a declarat Victor Angelescu, conform primasport.ro.
