Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"Ce noroc?" Victor Angelescu, replică pentru critici după ce Rapid a ajuns pe primul loc în Liga 1 - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | “Ce noroc?” Victor Angelescu, replică pentru critici după ce Rapid a ajuns pe primul loc în Liga 1

“Ce noroc?” Victor Angelescu, replică pentru critici după ce Rapid a ajuns pe primul loc în Liga 1

Publicat: 11 noiembrie 2025, 13:12

Comentarii
Ce noroc? Victor Angelescu, replică pentru critici după ce Rapid a ajuns pe primul loc în Liga 1

Dan Şucu şi Victor Angelescu / Sport Pictures

Victor Angelescu a venit cu replica pentru critici după ce Rapid a ajuns pe primul loc în Liga 1. Preşedintele giuleştenilor a declarat că echipa nu a ajuns pe această poziţie prin “noroc”, ci prin jocul consistent al elevilor lui Costel Gâlcă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Victor Angelescu a subliniat, în primul rând, apărarea solidă a Rapidului. În cele 16 etape disputate, giuleştenii au doar 12 goluri primite, având cea mai bună defensivă.

Victor Angelescu, replică pentru critici după ce Rapid a ajuns pe primul loc în Liga 1

De asemenea, preşedintele de la Rapid a declarat că trupa lui Costel Gâlcă nu a primit niciun penalty în acest sezon, însă are cel mai bun atac.

“Avem o apărare foarte bună. În primul rând cred că avem cei mai buni fundași centrali, mă refer la lotul de cei 4 plus Ignat, care a lipsit. Cred că oricând pot juca oricare dintre ei titulari, și Pașcanu, și Kramer, și Bolgado, și Ciobotariu. Cred că suntem foarte bine pe linia de fund.

Rapidul are mai bună apărare și cel mai bun atac. Deci nu putem spune că arătăm rău ca echipă. Nu doar noroc sau alte lucruri, dăm și goluri. Ce noroc, noi avem vreo 7 penalty nedate. S-au făcut multe clasamente, am și văzut că este în cea mai nedreptățită echipă.

Reclamă
Reclamă

Avem vreo 7 penalty-uri la începutul campionatului. Dacă aveam și punctele de la Galați sau cu Clujul, eram mai sus. N-avem niciun penalty acordat în 16 etape. Așa că, cred că dacă le luam și pe alea, mai dădeam câteva goluri”, a declarat Victor Angelescu, conform primasport.ro.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi Universitatea Craiova să ia titlul în acest sezon fără Mirel Rădoi?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Salariile la vedere, din 2026. Când se va aplica directiva UE care i-a enervat pe angajatori
Observator
Salariile la vedere, din 2026. Când se va aplica directiva UE care i-a enervat pe angajatori
Cât costă o noapte de cazare la hotelul Simonei Halep înainte de Crăciun. Sportiva a publicat noile oferte valabile în luna decembrie
Fanatik.ro
Cât costă o noapte de cazare la hotelul Simonei Halep înainte de Crăciun. Sportiva a publicat noile oferte valabile în luna decembrie
14:08
“Nu mi se pare normal”. Selecţionerul Spaniei, prima reacţie după ce Lamine Yamal a fost exclus din lotul naţionalei
13:52
Vinicius a încercat să îl destabilizeze pe Andrei Rațiu: “Nici nu știi unde sunt. Te schimbă sau te bagă atacant”
13:49
Sergio Perez şi-a stabilit marele obiectiv la Cadillac, în sezonul următor de Formula 1: “Chiar cred asta”
13:12
Cerere-record pentru meciul de retragere al Simonei Halep. Dubla campioană de Grand Slam, peste Ronaldinho
12:51
Scandal la naționala Spaniei. Starul Lamine Yamal, scos din lot de Luis de la Fuente
12:30
Kyros Vassaras a dat verdictul după controversele de la Dinamo – Csikszereda: gafă uriașă comisă de arbitri
Vezi toate știrile
1 Tragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadion 2 EXCLUSIVBombă la Universitatea Craiova. Mirel Rădoi şi-a făcut bagajele şi a plecat de la echipă 3 UPDATEMihai Rotaru îi caută înlocuitor lui Mirel Rădoi. Noul nume apărut pe lista patronului din Bănie 4 Dumitru Dragomir a găsit înlocuitor pentru Rădoi la Universitatea Craiova. Variantă șoc pentru Mihai Rotaru 5 Daniel Bîrligea nu a plecat cu autocarul FCSB-ului! Ce s-a întâmplat cu atacantul, după ce a fost făcut praf de Gigi Becali 6 Elias Charalambous şi Mihai Pintilii “şi-au dat demisia”. Anunţul lui Gigi Becali după Hermannstadt – FCSB 3-3
Citește și
Cele mai citite
Tragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadionTragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadion
Clipe emoţionante la înmormântarea lui Emeric Ienei. Ce a făcut nepoata fostului antrenorClipe emoţionante la înmormântarea lui Emeric Ienei. Ce a făcut nepoata fostului antrenor
Anunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiriAnunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiri
Ion Ţiriac l-a angajat pe managerul care a făcut o tranzacţie de 2 miliarde de euro pentru RomâniaIon Ţiriac l-a angajat pe managerul care a făcut o tranzacţie de 2 miliarde de euro pentru România